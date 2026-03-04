Programa 18-25 yaş arasındaki tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlar başvuru yapabiliyor.

🧭 Program İçeriği ve Ziyaret Rotası

12 Nisan 2026'da Bişkek yolculuğu ile başlayacak olan program, yoğun bir kültürel diplomasi trafiğine sahne olacak. Katılımcılar sadece turistik bir gezi değil, aynı zamanda akademik ve sanatsal bir eğitim sürecinden geçecek.

Öne Çıkan Eğitim Temaları:

Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarımı: Ortak değerlerin korunması üzerine stratejiler.

Türk Dünyasında Gençlik ve Kültürel Diplomasi: İki ülke arasındaki bağların dijital ve sosyal dünyada güçlendirilmesi.

📍 Bişkek Şehir Turu ve Ziyaret Durakları: