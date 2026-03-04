CANLI YAYIN
Geri

Uluslararası kariyer fırsatı: Bakanlıktan Türkiye-Kırgızistan Gençlik Değişim Programı duyurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 12-17 Nisan 2026'da gerçekleşecek Türkiye-Kırgızistan Gençlik Değişimi için 6 Mart saat 23.59'a kadar e-Genç üzerinden başvuruları kabul ediyor.

Giriş Tarihi:
Uluslararası kariyer fırsatı: Bakanlıktan Türkiye-Kırgızistan Gençlik Değişim Programı duyurusu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arası İngilizce bilen 20 genci Bişkek'te kültürel diplomasi programına gönderecek.
  • Başvurular 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında e-Genç Sistemi üzerinden online olarak alınacak.
  • Katılımcılar 12 Nisan 2026'da başlayacak programda Kırgızistan Ulusal Akademisi'nde eğitim alacak ve kültürel etkinliklere katılacak.
  • Adayların üniversite öğrencisi veya mezunu olması, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuş olması ve adli sicil kaydının temiz olması gerekiyor.
  • Program kapsamında Ala-Too Meydanı, Manas Heykeli, Devlet Tarih Müzesi ziyaret edilecek ve Komuz tanıtımı ile Keçe Sanatı atölyeleri düzenlenecek.

18-25 yaş arası, İngilizce bilen ve gönüllülük faaliyetlerinde aktif olan 20 genç, Bişkek'te kültürel diplomasi ve saha çalışmalarına katılarak uluslararası deneyim kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 20 genci 12-17 Nisan 2026 tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ağırlayacak.

📅 Başvuru Takvimi ve Süreç Bilgileri

Adayların kısıtlı bir zaman dilimi içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bakanlık, fiziki veya e-posta yoluyla yapılan başvuruların geçersiz sayılacağının altını çiziyor.

AşamalarTarih / Detay
Başvuru Başlangıç2 Mart 2026
Başvuru Bitiş6 Mart 2026 (Saat: 23.59)
Başvuru Kanalıe-Genç Sistemi (Online)
Katılımcı Sayısı20 Asil / 20 Yedek
Sonuç İlan YeriGençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Web Sitesi

Türkiye-Kırgızistan Gençlik Değişim Programı için başvurular e-Genç sistemi üzerinden saat 23.59'a kadar devam ediyor.

✅ Kimler Başvurabilir? (Aday Kriterleri)

Programa kabul edilmek için adayların belirli akademik ve sosyal yetkinliklere sahip olması bekleniyor. İşte aranan şartlar:

  • Yaş Aralığı: 18–25 yaş grubunda olmak (1 Ocak 2001 ile 31 Aralık 2008 arası doğumlular).

  • Eğitim Durumu: Üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde aktif öğrenci ya da mezun olmak.

  • Dil Yeterliliği: Asgari düzeyde İngilizce konuşabilmek.

  • Temsil Yeteneği: Uluslararası platformlarda Türkiye'yi başarıyla temsil edebilecek donanıma sahip olmak.

  • Sosyal Aktivite: Sportif, kültürel veya sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almış olmak.

  • Gönüllülük: Gönüllülük faaliyetlerinde yer almış olmak veya bu konuda taahhüt vermek.

  • Sağlık ve Hukuk: Seyahate engel bir sağlık sorununun bulunmaması ve adli sicil kaydının temiz olması.

Programa 18-25 yaş arasındaki tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlar başvuru yapabiliyor.

🧭 Program İçeriği ve Ziyaret Rotası

12 Nisan 2026'da Bişkek yolculuğu ile başlayacak olan program, yoğun bir kültürel diplomasi trafiğine sahne olacak. Katılımcılar sadece turistik bir gezi değil, aynı zamanda akademik ve sanatsal bir eğitim sürecinden geçecek.

Öne Çıkan Eğitim Temaları:

  • Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarımı: Ortak değerlerin korunması üzerine stratejiler.

  • Türk Dünyasında Gençlik ve Kültürel Diplomasi: İki ülke arasındaki bağların dijital ve sosyal dünyada güçlendirilmesi.

📍 Bişkek Şehir Turu ve Ziyaret Durakları:

  • Ala-Too Meydanı: Şehrin kalbi ve önemli tören alanı.

  • Manas Heykeli: Kırgız kültürünün en önemli simgesi.

  • Devlet Tarih Müzesi: Bölgenin derin tarihine yolculuk.

  • Zafer Meydanı: Tarihi anıtların incelenmesi.

Seçilecek 20 asil katılımcıda asgari düzeyde İngilizce bilme ve güçlü temsil yeteneği kriterleri aranıyor.

🎨 Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler

Programın en dikkat çekici kısımlarından biri de katılımcıların bizzat deneyimleyeceği atölye çalışmaları olacak. Gençler, Kırgızistan Ulusal Akademisi'nde uzmanlardan dersler alacak.

  • Manas Destanı Sunumu: Ortak Türk tarihi üzerine derinlemesine bilgilendirme.

  • Komuz Tanıtımı: Kırgızların milli telli çalgısı ile tanışma.

  • Keçe Sanatı: Geleneksel el sanatları atölyesinde uygulamalı eğitim.

  • Kurum Ziyaretleri: Kırgızistan'daki gençlik merkezleri ve ilgili resmi kurumlarla saha tecrübesi.

🏛️ Bişkek'te Sizi Neler Bekliyor? (Detaylı Rota)

Programın ikinci gününden itibaren başlayacak yoğun takvimde, sadece turistik yerler değil, akademik noktalar da ön planda:

  • 📍 Ala-Too Meydanı ve Manas Heykeli: Kırgız bağımsızlığının sembolü olan bu noktada, Türk mitolojisi ve destan kültürü üzerine yerinde anlatımlar yapılacak.

  • 📍 Kırgızistan Ulusal Akademisi: Burada düzenlenecek seminerlerde "Ortak Türk Tarihi" başlığı altında akademik perspektifler sunulacak.

  • 🎨 Atölye Deneyimi: Sadece izleyici olmayacaksınız; geleneksel Komuz (üç telli çalgı) çalma tekniklerini öğrenecek ve Keçe Sanatı ile kendi hatıranızı oluşturacaksınız.

Katılımcılar programın ikinci gününde Ala-Too Meydanı ve Devlet Tarih Müzesi gibi simge noktaları rehber eşliğinde gezecek.

🌍 Genel Bilgiler ve Coğrafya

Kırgızistan, denize kıyısı olmayan ancak dünyanın en büyük dağ göllerinden birine ev sahipliği yapan dağlık bir ülkedir.

  • Başkent: Bişkek (En büyük ve en modern şehri).

  • Nüfus: Yaklaşık 7,4 milyon (2026 tahmini). Nüfusun büyük çoğunluğunu Kırgızlar oluştururken; Özbek, Rus ve Ahıska Türkleri de önemli gruplardır.

  • Coğrafi Yapı: Ülke topraklarının %80'inden fazlası Tanrı Dağları ile kaplıdır. En yüksek noktası 7.439 metre ile Cengiz Zirvesi'dir.

  • Sembol: Kırgızistan bayrağındaki güneş, 40 Kırgız boyunu; ortadaki motif ise geleneksel çadırın (yurt) tavanındaki Tunduk'u temsil eder.

ırgızistan Ulusal Akademisi'nde gerçekleşecek sunumlarla gençler ortak Türk tarihi hakkında derinlemesine bilgi edinecek.

🍲 Mutfak Kültürü

Kırgız mutfağı büyük ölçüde et, hamur işi ve süt ürünlerine dayanır.

Lezzet Adıİçeriği ve Özelliği
BeşparmakÜlkenin milli yemeğidir. Elle yendiği için bu adı alır; kuzu eti ve ince hamurla yapılır.
KımızKısrak sütünün mayalanmasıyla elde edilen, göçebe kültürünün en önemli içeceğidir.
SamsaTandırda pişen, içi bol etli ve soğanlı bir çeşit börektir.
BorsookYağda kızartılan, ekmek yerine tüketilen küçük hamur parçalarıdır.
KurtaKurutulmuş, tuzlu ve sert bir peynir türüdür.
YÖKDİL/1 sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 YÖKDİL sınavı oturum bilgisiYÖKDİL/1 sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 YÖKDİL sınavı oturum bilgisi
YÖKDİL/1 sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 YÖKDİL sınavı oturum bilgisi
Engelli memur adayları için son şans: 2026 EKPSS geç başvuru nasıl yapılır, sınav tarihi ne zaman?Engelli memur adayları için son şans: 2026 EKPSS geç başvuru nasıl yapılır, sınav tarihi ne zaman?
Engelli memur adayları için son şans: 2026 EKPSS geç başvuru nasıl yapılır, sınav tarihi ne zaman?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler