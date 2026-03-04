18-25 yaş arası, İngilizce bilen ve gönüllülük faaliyetlerinde aktif olan 20 genç, Bişkek'te kültürel diplomasi ve saha çalışmalarına katılarak uluslararası deneyim kazanacak.
Adayların kısıtlı bir zaman dilimi içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bakanlık, fiziki veya e-posta yoluyla yapılan başvuruların geçersiz sayılacağının altını çiziyor.
|Aşamalar
|Tarih / Detay
|Başvuru Başlangıç
|2 Mart 2026
|Başvuru Bitiş
|6 Mart 2026 (Saat: 23.59)
|Başvuru Kanalı
|e-Genç Sistemi (Online)
|Katılımcı Sayısı
|20 Asil / 20 Yedek
|Sonuç İlan Yeri
|Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Web Sitesi
Programa kabul edilmek için adayların belirli akademik ve sosyal yetkinliklere sahip olması bekleniyor. İşte aranan şartlar:
Yaş Aralığı: 18–25 yaş grubunda olmak (1 Ocak 2001 ile 31 Aralık 2008 arası doğumlular).
Eğitim Durumu: Üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde aktif öğrenci ya da mezun olmak.
Dil Yeterliliği: Asgari düzeyde İngilizce konuşabilmek.
Temsil Yeteneği: Uluslararası platformlarda Türkiye'yi başarıyla temsil edebilecek donanıma sahip olmak.
Sosyal Aktivite: Sportif, kültürel veya sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almış olmak.
Gönüllülük: Gönüllülük faaliyetlerinde yer almış olmak veya bu konuda taahhüt vermek.
Sağlık ve Hukuk: Seyahate engel bir sağlık sorununun bulunmaması ve adli sicil kaydının temiz olması.
12 Nisan 2026'da Bişkek yolculuğu ile başlayacak olan program, yoğun bir kültürel diplomasi trafiğine sahne olacak. Katılımcılar sadece turistik bir gezi değil, aynı zamanda akademik ve sanatsal bir eğitim sürecinden geçecek.
Öne Çıkan Eğitim Temaları:
Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarımı: Ortak değerlerin korunması üzerine stratejiler.
Türk Dünyasında Gençlik ve Kültürel Diplomasi: İki ülke arasındaki bağların dijital ve sosyal dünyada güçlendirilmesi.
📍 Bişkek Şehir Turu ve Ziyaret Durakları:
Ala-Too Meydanı: Şehrin kalbi ve önemli tören alanı.
Manas Heykeli: Kırgız kültürünün en önemli simgesi.
Devlet Tarih Müzesi: Bölgenin derin tarihine yolculuk.
Zafer Meydanı: Tarihi anıtların incelenmesi.
Programın en dikkat çekici kısımlarından biri de katılımcıların bizzat deneyimleyeceği atölye çalışmaları olacak. Gençler, Kırgızistan Ulusal Akademisi'nde uzmanlardan dersler alacak.
Manas Destanı Sunumu: Ortak Türk tarihi üzerine derinlemesine bilgilendirme.
Komuz Tanıtımı: Kırgızların milli telli çalgısı ile tanışma.
Keçe Sanatı: Geleneksel el sanatları atölyesinde uygulamalı eğitim.
Kurum Ziyaretleri: Kırgızistan'daki gençlik merkezleri ve ilgili resmi kurumlarla saha tecrübesi.
Programın ikinci gününden itibaren başlayacak yoğun takvimde, sadece turistik yerler değil, akademik noktalar da ön planda:
📍 Ala-Too Meydanı ve Manas Heykeli: Kırgız bağımsızlığının sembolü olan bu noktada, Türk mitolojisi ve destan kültürü üzerine yerinde anlatımlar yapılacak.
📍 Kırgızistan Ulusal Akademisi: Burada düzenlenecek seminerlerde "Ortak Türk Tarihi" başlığı altında akademik perspektifler sunulacak.
🎨 Atölye Deneyimi: Sadece izleyici olmayacaksınız; geleneksel Komuz (üç telli çalgı) çalma tekniklerini öğrenecek ve Keçe Sanatı ile kendi hatıranızı oluşturacaksınız.
Kırgızistan, denize kıyısı olmayan ancak dünyanın en büyük dağ göllerinden birine ev sahipliği yapan dağlık bir ülkedir.
Başkent: Bişkek (En büyük ve en modern şehri).
Nüfus: Yaklaşık 7,4 milyon (2026 tahmini). Nüfusun büyük çoğunluğunu Kırgızlar oluştururken; Özbek, Rus ve Ahıska Türkleri de önemli gruplardır.
Coğrafi Yapı: Ülke topraklarının %80'inden fazlası Tanrı Dağları ile kaplıdır. En yüksek noktası 7.439 metre ile Cengiz Zirvesi'dir.
Sembol: Kırgızistan bayrağındaki güneş, 40 Kırgız boyunu; ortadaki motif ise geleneksel çadırın (yurt) tavanındaki Tunduk'u temsil eder.
Kırgız mutfağı büyük ölçüde et, hamur işi ve süt ürünlerine dayanır.
|Lezzet Adı
|İçeriği ve Özelliği
|Beşparmak
|Ülkenin milli yemeğidir. Elle yendiği için bu adı alır; kuzu eti ve ince hamurla yapılır.
|Kımız
|Kısrak sütünün mayalanmasıyla elde edilen, göçebe kültürünün en önemli içeceğidir.
|Samsa
|Tandırda pişen, içi bol etli ve soğanlı bir çeşit börektir.
|Borsook
|Yağda kızartılan, ekmek yerine tüketilen küçük hamur parçalarıdır.
|Kurta
|Kurutulmuş, tuzlu ve sert bir peynir türüdür.