Akademik kariyer hedefleyen yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere binlerce kişinin katılacağı 2026 YÖKDİL sınavı, 8 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Peki YÖKDİL/1 sınavı kaç dakika sürüyor? İşte oturum bilgisi…
2026 YÖKDİL/1 SINAV TARİHİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimine göre 2026-YÖKDİL/1 oturumu 8 Mart 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak olup, adayların en geç saat 10.00'a kadar sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak.
SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI
YÖKDİL/1 oturumunda adaylara toplam 80 soru yöneltilecek. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınav için 180 dakika, yani 3 saatlik süre verilecek. Adaylar bu süre içinde alanlarına göre hazırlanan testleri yanıtlayacak.
YÖKDİL HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?
2026-YÖKDİL/1; İngilizce dilinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanacak. Arapça sınavı ise yalnızca Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilecek. Her alan için sınav süresi 180 dakika olacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL TEMİN EDİLİR?
Adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerine 26 Şubat 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılarak belgenin çıktısı alınabilecek. Belge üzerinde adayın fotoğrafının net şekilde yer alması ve herhangi bir tahribat bulunmaması gerekiyor.
2026 YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8 Mart'ta gerçekleştirilecek sınavın sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Açıklanan puanlar, akademik başvurular ve yükseltmelerde kullanılmak üzere sonuç tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.