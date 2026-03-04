Sınav İngilizcede Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler, Arapçada ise yalnızca Sosyal Bilimler alanında yapılacak. YÖKDİL HANGİ ALANLARDA YAPILACAK? 2026-YÖKDİL/1; İngilizce dilinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanacak. Arapça sınavı ise yalnızca Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilecek. Her alan için sınav süresi 180 dakika olacak.

Sınav giriş belgeleri 26 Şubat 2026'dan itibaren ÖSYM AİS üzerinden alınabilecek. SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL TEMİN EDİLİR? Adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerine 26 Şubat 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılarak belgenin çıktısı alınabilecek. Belge üzerinde adayın fotoğrafının net şekilde yer alması ve herhangi bir tahribat bulunmaması gerekiyor.