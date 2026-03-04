CANLI YAYIN
YÖKDİL/1 sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 YÖKDİL sınavı oturum bilgisi

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 YÖKDİL/1 sınavı, 8 Mart Pazar günü yapılacak. Sınava girecek adaylar, sınav yerlerini gösteren giriş belgelerini ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle alabilecek.

  • 2026 YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adayların en geç saat 10.00'a kadar sınav binalarında hazır bulunması gerekiyor.
  • Sınav 80 çoktan seçmeli sorudan oluşuyor ve adaylara 180 dakika (3 saat) süre verilecek.
  • Sınav İngilizce dilinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapça dilinde ise yalnızca Sosyal Bilimler alanında uygulanacak.
  • Sınav giriş belgeleri 26 Şubat 2026 tarihinden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin edilebilecek.
  • Sınav sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak ve puanlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Akademik kariyer hedefleyen yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere binlerce kişinin katılacağı 2026 YÖKDİL sınavı, 8 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Peki YÖKDİL/1 sınavı kaç dakika sürüyor? İşte oturum bilgisi…

2026 YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart Pazar günü saat 10.15’te başlayacak, adaylar ise en geç 10.00’da binada olmalı.

2026 YÖKDİL/1 SINAV TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimine göre 2026-YÖKDİL/1 oturumu 8 Mart 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak olup, adayların en geç saat 10.00'a kadar sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

Sınavda 80 çoktan seçmeli soru için adaylara 180 dakika süre tanınacak.

SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI

YÖKDİL/1 oturumunda adaylara toplam 80 soru yöneltilecek. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınav için 180 dakika, yani 3 saatlik süre verilecek. Adaylar bu süre içinde alanlarına göre hazırlanan testleri yanıtlayacak.

Sınav İngilizcede Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler, Arapçada ise yalnızca Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

2026-YÖKDİL/1; İngilizce dilinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanacak. Arapça sınavı ise yalnızca Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilecek. Her alan için sınav süresi 180 dakika olacak.

Sınav giriş belgeleri 26 Şubat 2026’dan itibaren ÖSYM AİS üzerinden alınabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL TEMİN EDİLİR?

Adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerine 26 Şubat 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılarak belgenin çıktısı alınabilecek. Belge üzerinde adayın fotoğrafının net şekilde yer alması ve herhangi bir tahribat bulunmaması gerekiyor.

👉2026 YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ👈

Sınav sonuçları 8 Nisan 2026’da ilan edilecek, puanlar 5 yıl geçerli olacak.

2026 YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Mart'ta gerçekleştirilecek sınavın sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Açıklanan puanlar, akademik başvurular ve yükseltmelerde kullanılmak üzere sonuç tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.

