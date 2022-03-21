TUS'ta yeni dönem! YÖK Başkanı Erol Özvar'dan flaş açıklamalar

"Ukrayna'da okuyan Türk vatandaşı öğrencilere şunu söylemek lazım, burada bir bilgi kirliliği üretmeye çalışılıyor. Bunlara kulak asmamaları lazım. YÖK'ten resmi açıklama gelmediği müddetçe her türlü spekülasyonlara kulaklarını tıkamaları gerekiyor. Yatay geçiş kolaylığı ve özel öğrencilik imkanı verilmesiyle ilgili yönetmelik ve kurallar neyse onlar uygulanacak."

Üniversitelerin kontenjanları, öğrencilerin ikametgahı ve diğer değişkenlerin dikkate alınarak başvuruların yapılabileceğini aktaran Özvar, başvuru ve kayıtlarla ilgili pek çok şeyin bu hafta netleşeceğini söyledi.

Özvar, bu öğrenciler için gerekirse ekstra bazı dersler verilebileceğini ve vizelerde diğer öğrencilere verilen haklardan da istifade edebileceğini dile getirerek, "Bu öğrencileri bir siyaset malzemesi yapmamak lazım, buna çok dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

"TIP FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM HIZLANDIRILMASI KALİTEYİ DÜŞÜREBİLİR"

Tıp fakültelerinde doktor sayısının az olması nedeniyle sağlık hizmetlerinde birtakım aksaklıkların yaşandığı iddiasına ve yeni mezun olan öğrencilerin daha hızlı hasta bakabilmesi sağlayacak sistemin kurulmasına yönelik soru üzerine Özvar, eğitimin hızlandırılmasının eğitimin kalitesini düşürebileceğini söyledi.