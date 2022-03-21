Türkiye'yi etkisi altına kar yağışı bir çok ilde şiddetini artırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22 Mart Salı günü raporunu yayınladı. Rapora göre yarın kar yağışı bazı illerde sürecek. Bir önceki gün de 20 ilde okulların tatil edilmesi dolayısıyla öğrenci, veli ve öğretmenler yarın için araştırmalara koyuldu. Peki Gümüşhane, Giresun, Samsun, Kütahya, Rize, Ardahan, Eskişehir, Bartın'da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı kar tatili olan iller hangileri?
YARIN OKUL VAR MI?
22 Mart Salı günü için henüz herhangi bir ilde kar tatili açıklaması gelmedi. Valiliklerden duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
21 MART SALI
23 MART ÇARŞAMBA
24 MART PERŞEMBE
25 MART CUMA
METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Edirne çevreleri ile Balıkesir'in güneyi hariç) hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisinin aralıklarla hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas ve Kırşehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Konya, gece saatlerinde Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı