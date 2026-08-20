TUS adaylarına kritik tercih uyarısı: ÖSYM son tarihi duyurdu
2026-TUS 1. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalını değiştirmek isteyen adaylar için tercih süreci başladı. Adaylar, tercihlerini 23 Ağustos saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden yapabilecek.
2026-TUS 1. Dönem kapsamında uzmanlık dalı değişikliği yapmak isteyen hekim adayları için tercih heyecanı başladı. ÖSYM tarafından yürütülecek yerleştirme kapsamında adaylar, belirlenen kurallar doğrultusunda tercihlerini 23 Ağustos saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.
ÖSYM DUYURDU
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği, 2026-TUS 1. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
TERCİH KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON TARİHE DİKKAT
Adaylar tercihlerini 23 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Tercih işlemleri, Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.
TUS NEDİR?
TUS, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının kısaltmasıdır. Tıp fakültesinden mezun olan hekimlerin uzmanlık eğitimi alabilmek için girdikleri merkezi sınavdır. TUS sonucuna göre adaylar; dahiliye, çocuk sağlığı, genel cerrahi, kardiyoloji, kadın doğum gibi uzmanlık dallarını tercih edebilir.