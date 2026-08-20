TUS adaylarına kritik tercih uyarısı: ÖSYM son tarihi duyurdu

2026-TUS 1. Dönem kapsamında uzmanlık dalı değişikliği yapmak isteyen hekim adayları için tercih heyecanı başladı. ÖSYM tarafından yürütülecek yerleştirme kapsamında adaylar, belirlenen kurallar doğrultusunda tercihlerini 23 Ağustos saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

2026-TUS 1. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) ÖSYM DUYURDU ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği, 2026-TUS 1. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. TERCİH KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ