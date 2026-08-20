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TUS adaylarına kritik tercih uyarısı: ÖSYM son tarihi duyurdu

2026-TUS 1. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalını değiştirmek isteyen adaylar için tercih süreci başladı. Adaylar, tercihlerini 23 Ağustos saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden yapabilecek.

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TUS adaylarına kritik tercih uyarısı: ÖSYM son tarihi duyurdu

2026-TUS 1. Dönem kapsamında uzmanlık dalı değişikliği yapmak isteyen hekim adayları için tercih heyecanı başladı. ÖSYM tarafından yürütülecek yerleştirme kapsamında adaylar, belirlenen kurallar doğrultusunda tercihlerini 23 Ağustos saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

2026-TUS 1. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)2026-TUS 1. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği, 2026-TUS 1. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

TERCİH KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM, sınav sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için yerleştirme yapacak.ÖSYM, sınav sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için yerleştirme yapacak.

SON TARİHE DİKKAT

Adaylar tercihlerini 23 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

TUS NEDİR?

TUS, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının kısaltmasıdır. Tıp fakültesinden mezun olan hekimlerin uzmanlık eğitimi alabilmek için girdikleri merkezi sınavdır. TUS sonucuna göre adaylar; dahiliye, çocuk sağlığı, genel cerrahi, kardiyoloji, kadın doğum gibi uzmanlık dallarını tercih edebilir.

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

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