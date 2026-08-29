KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı: Başvurular nasıl öğrenilir?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, yerleştirme durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Yurtta kalmaya hak kazanan adayların ise kendilerine bildirilen süre içerisinde ilk kayıt ücretini ödemesi ve elektronik ortamda taahhütname işlemlerini tamamlaması gerekecek. Peki 2026-2027 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nereden öğrenilecek?

Yurt sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. (Görsel: AA)

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Bu nedenle öğrencilerin beklediği sonuç tarihiyle ilgili şu aşamada resmi bir takvim bulunmuyor.

Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. Geçmiş dönemlerde sonuçların başvuruların sona ermesinden yaklaşık 10-15 gün sonra ilan edildiği görüldü.

Bu doğrultuda, 2026-2027 KYK yurt yerleştirme sonuçlarının eylül ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih bir tahmin niteliğinde olup kesin sonuç tarihi GSB'nin resmi açıklamasıyla netleşecek.

Yurda yerleşen öğrenciler kayıt işlemlerini tamamlayacak.

KYK YURT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Yurt yerleştirme işlemleri tamamlandığında öğrenciler sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Adaylar, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra KYK yurt başvuru sonuçlarına ilişkin hizmet ekranından yerleştirme durumlarını kontrol edebilecek.

Sonuç ekranında öğrencinin yurda yerleşip yerleşmediği ve yerleşmesi halinde ilgili yurt bilgileri görüntülenebilecek. Bu nedenle öğrencilerin sonuçların açıklanacağı dönemde e-Devlet hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.

YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK YURDUNA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

KYK yurduna yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Bu kapsamda öğrencilerin ilk kayıt ücretini yatırmaları ve e-Devlet üzerinden yurt taahhütnamesini onaylamaları gerekecek. Belirlenen süre içerisinde işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkıyla ilgili sorun yaşamaması için GSB tarafından açıklanacak kayıt takviminin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

KYK yurt taahhütnamesi e-Devlet üzerinden onaylanacak.

GÖZLER GSB'NİN YAPACAĞI RESMİ AÇIKLAMADA

2026-2027 KYK yurt sonuçları için henüz kesin bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin merak ettiği tarih GSB'nin duyurusu sonrasında netleşecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler e-Devlet üzerinden yerleştirme durumlarını öğrenebilecek.

Başvuru sonuçlarıyla birlikte kayıt tarihleri ve izlenecek adımlara ilişkin ayrıntıların da GSB tarafından paylaşılması bekleniyor.