Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki başarısı dünya sıralamalarına yansıdı. ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2025-2026 dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girmeyi başardı. Hacettepe Üniversitesi, elde ettiği dereceyle Türkiye'nin en başarılı üniversitesi olarak öne çıktı.

Dünyanın ilk 3 bin üniversitesinin sıralanması için "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi" ve "uluslararası işbirliği" olmak üzere 6 gösterge yer aldı.

Dünyada yükseköğretim kuruluşlarının sıralamalarını yapan yetkili 11 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP, 2025-2026 dünya sıralaması listesini duyurdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca hazırlanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girdi.

ODTÜ URAP tarafından hazırlanan 2025-2026 dünya üniversiteleri sıralaması açıklandı.

Buna göre, göstergelerde en yüksek puanı elde ederek ilk 3 bin üniversite arasında yer alan Türk üniversiteleri belli oldu.

Türkiye'den 500-1000 arasında 13 üniversite listeye girme başarısı gösterdi. Bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi 585'inci olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu.