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Akademide Türkiye rüzgarı: 13 üniversite dünya liginde! Listede hangi üniversiteler var?

Türkiye’nin üniversiteleri dünya sıralamasında önemli bir başarıya imza attı. ODTÜ URAP tarafından hazırlanan 2025-2026 dünya üniversiteleri listesinde Türkiye’den 13 üniversite ilk 1000’e girerken, Hacettepe Üniversitesi 585’inci sırayla ülkenin en başarılı yükseköğretim kurumu oldu. Sıralamada bilimsel üretim, akademik etki ve uluslararası iş birlikleri gibi kriterler dikkate alındı.

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Akademide Türkiye rüzgarı: 13 üniversite dünya liginde! Listede hangi üniversiteler var?

Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki başarısı dünya sıralamalarına yansıdı. ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2025-2026 dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girmeyi başardı. Hacettepe Üniversitesi, elde ettiği dereceyle Türkiye'nin en başarılı üniversitesi olarak öne çıktı.

(Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)(Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

TÜRKİYE'DEN 13 ÜNİVERSİTE LİSTEDE

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca hazırlanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girdi.

Dünyada yükseköğretim kuruluşlarının sıralamalarını yapan yetkili 11 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP, 2025-2026 dünya sıralaması listesini duyurdu.

Dünyanın ilk 3 bin üniversitesinin sıralanması için "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi" ve "uluslararası işbirliği" olmak üzere 6 gösterge yer aldı.

ODTÜ URAP tarafından hazırlanan 2025-2026 dünya üniversiteleri sıralaması açıklandı.ODTÜ URAP tarafından hazırlanan 2025-2026 dünya üniversiteleri sıralaması açıklandı.

Buna göre, göstergelerde en yüksek puanı elde ederek ilk 3 bin üniversite arasında yer alan Türk üniversiteleri belli oldu.

Türkiye'den 500-1000 arasında 13 üniversite listeye girme başarısı gösterdi. Bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi 585'inci olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu.

Türkiye’den 13 üniversite dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasına girdi.Türkiye’den 13 üniversite dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasına girdi.

Dünya sıralamalarında Hacettepe Üniversitesini takip eden üniversiteler şöyle:

İstanbul Teknik Üniversitesi 710'uncu, Ankara Üniversitesi 748'inci, Gazi Üniversitesi 824'üncü, Koç Üniversitesi 832'nci, İstanbul Üniversitesi 890'ıncı, Ege Üniversitesi 891'inci, Atatürk Üniversitesi 894'üncü, ODTÜ 936'ncı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 958'inci, Yakın Doğu Üniversitesi 971'inci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 977'nci, Yıldız Teknik Üniversitesi 981'inci.

Ayrıca, URAP dünya sıralamasında ilk 3 bin üniversite arasında Türkiye'den toplam 128 yükseköğretim kurumu yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi, 585’inci sıradaki derecesiyle Türkiye’nin en başarılı üniversitesi oldu.Hacettepe Üniversitesi, 585’inci sıradaki derecesiyle Türkiye’nin en başarılı üniversitesi oldu.

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTESİ HARVARD OLDU

ODTÜ URAP'ın sıralamasında birinci olan üniversite, ABD'den Harvard Üniversitesi oldu.

Çin'den Zhejiang Üniversitesi 2'nci, aynı ülkeden Shanghai Jiao Tong Üniversitesi 3'üncü ve Tsinghua Üniversitesi 4'üncü, İngiltere'den College London Üniversitesi 5'inci, Kanada'dan Toronto Üniversitesi 6'ncı, İngiltere'den Oxford Üniversitesi 7'nci, Çin'den Peking Üniversitesi 8'inci, ABD'den Stanford Üniversitesi 9'uncu, Çin'den Sun Yat-sen Üniversitesi ise 10'uncu olarak sıralamaya girdi.

Böylelikle Çin, ilk 10'da 5 üniversitesinin yer almasıyla sıralamada en çok üniversitesi bulunan ülke oldu. Çin'i 2'şer üniversitesiyle ABD ve İngiltere, 1 üniversitesiyle Kanada izledi.

SORU
CEVAP
Sıralamayı hangi kuruluş hazırladı?
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki URAP Araştırma Laboratuvarı hazırladı.
Sıralamada kaç üniversite değerlendirildi?
Dünyanın ilk 3 bin üniversitesi değerlendirildi.
Türkiye'den kaç üniversite ilk 1000'e girdi?
Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'de yer aldı.
Türkiye'nin en başarılı üniversitesi hangisi oldu?
Hacettepe Üniversitesi, 585'inci sırayla Türkiye'nin en yüksek derecesini elde etti.
İkinci sıradaki Türk üniversitesi hangisi oldu?
İstanbul Teknik Üniversitesi 710'uncu sırada yer aldı.
Ankara Üniversitesi kaçıncı sırada yer aldı?
Ankara Üniversitesi dünya sıralamasında 748'inci oldu.
Sıralama hangi kriterlere göre yapıldı?
Makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel dokümanlar, yayın etkisi, atıf etkisi ve uluslararası iş birlikleri dikkate alındı.
Türkiye'den toplam kaç üniversite ilk 3 binde yer aldı?
Türkiye'den toplam 128 üniversite ilk 3 bin üniversite arasında bulundu.
Dünyanın en iyi üniversitesi hangisi oldu?
ABD'den Harvard Üniversitesi birinci sırada yer aldı.
İlk 10'da hangi ülke öne çıktı?
Çin, ilk 10'da 5 üniversitesiyle en fazla temsil edilen ülke oldu.

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