Geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak 1.200 TL oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Adaylar sınav ücretlerini ÖSYM'nin Ödeme Sistemi üzerinden yatırabilecek. Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için ücretin de 16 Eylül saat 23.59'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Belirlenen süre içerisinde sınav ücretini yatırmayan adayların geç başvuruları geçerli sayılmayacak. Bu nedenle adayların başvuru ve ödeme işlemlerini son saate bırakmaması önem taşıyor.