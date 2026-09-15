KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başladı! Son gün ne zaman, ücret ne kadar?
KPSS Ortaöğretim için normal başvuru sürecini kaçıran adaylar için beklenen geç başvuru dönemi başladı. ÖSYM takvimine göre adaylar başvurularını 16 Eylül Çarşamba günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek. Geç başvuru kapsamında sınav ücretinin ise yüzde 50 artırımlı olarak 1.200 TL ödenmesi gerekiyor.
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim için normal başvuru dönemini kaçıran adaylara geç başvuru fırsatı sunuldu. Lise mezunlarının katılabileceği sınav için geç başvurular 15 Eylül Salı günü saat 10.00'da başladı. Adaylar işlemlerini 16 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?
KPSS Ortaöğretim'in normal başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. Bu tarihlerde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru süreci 15 Eylül'de başladı.
Geç başvuru işlemleri 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların başvuruyla birlikte sınav ücretini de aynı süre içerisinde yatırması gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Ortaöğretim için normal başvuru döneminde 800 TL olarak belirlenen sınav ücreti, geç başvuruda yüzde 50 artırımlı uygulanıyor.
Buna göre geç başvuru yapacak adayların ödemesi gereken ücret 1.200 TL olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Adaylar sınav ücretlerini ÖSYM'nin Ödeme Sistemi üzerinden yatırabilecek. Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için ücretin de 16 Eylül saat 23.59'a kadar ödenmesi gerekiyor.
Belirlenen süre içerisinde sınav ücretini yatırmayan adayların geç başvuruları geçerli sayılmayacak. Bu nedenle adayların başvuru ve ödeme işlemlerini son saate bırakmaması önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Geç başvuru sürecinin ardından adaylar sınav tarihini de merak ediyor. 2026-KPSS Ortaöğretim için sınav tarihi de ÖSYM'nin takviminde yer alıyor. ÖSYM tarafından belirlenen planlamaya göre sınav, 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.