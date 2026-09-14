Sonuçlar, pandemi ve 6 Şubat depremlerinin ardından eğitim sisteminin toparlanma kapasitesini de yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre Türkiye'nin PISA'daki yükselişi yalnızca sınav başarısı üzerinden değil, kriz dönemlerinde eğitimin devamlılığı, beceri temelli eğitim ve öğrencilerin değişen teknoloji ortamında nasıl öğrenmeye devam edeceği üzerinden okunmalı.

PISA 2025'te Türkiye'nin matematik puanı 462, okuma puanı 472, fen bilimleri puanı ise 494 olarak kaydedildi. Okuma puanında Türkiye OECD ortalamasının üzerinde yer alırken, matematikte Türkiye'nin puanı OECD ortalamasına oldukça yakın gerçekleşti.

Türkiye'nin fen puanı 18, okuma puanı 16, matematik puanı ise 8 puan yükseldi. Türkiye'de öğrencilerin yapay zekâ kullanımının da OECD ortalamasının üzerinde olması, eğitimdeki dönüşümün bir başka boyutunu ortaya koydu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye, matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarının üçünde de 2022'ye göre puanını artırdı.

"Pandeminin ardından dünyanın birçok ülkesinde ciddi öğrenme kayıpları yaşandı. Türkiye ise bunun üzerine 6 Şubat depremlerinin ağır toplumsal, ekonomik ve psikolojik yükünü de yaşadı. Böyle bir dönemin ardından öğrencilerimizin matematik, fen ve okuma alanlarının üçünde de gelişim göstermesi önemli bir sonuçtur" diyen Eraslan, bu tablonun Türk öğrencilerinin krizler karşısındaki öğrenme kapasitesini ve dayanıklılığını gösterdiğini belirtti.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye'nin üç alanda birden gelişim göstermesinin pandemi ve deprem süreci dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle deprem sonrasında eğitim ortamlarının yeniden oluşturulması, öğrencilerin psikososyal olarak desteklenmesi ve eğitimden kopmalarının önlenmesinin önemine dikkati çeken Eraslan, okulun kriz dönemlerinde yalnızca ders yapılan bir yer olmadığını vurguladı.

Bu durumu "kriz karşısında direnç" olarak tanımlayan Eraslan, "Kriz dönemlerinde okul sadece ders yapılan bir yer değildir. Çocuk için aynı zamanda güven, düzen ve aidiyet alanıdır" dedi.

Türkiye Aydın Gençler Eğitim Vakfı (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da PISA sonuçlarının yalnızca bir sınav başarısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

TAGEV Başkanı Mirkan Aydın.

Aydın, Türkiye'nin eğitimde yaşadığı dönüşümün özellikle yapay zekâ ve dijital teknolojilerin eğitim süreçlerini hızla değiştirdiği bir dönemde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Aydın, pandemi ve 6 Şubat depremleri gibi iki büyük toplumsal kırılmanın ardından gelen sonuçların eğitim sisteminin krizlere karşı dayanıklılığı, öğretmenlerin sahadaki çabası, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin desteklenmesi ve eğitimde dijital imkânların giderek daha etkin kullanılmasıyla birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

PISA'DAKİ YÜKSELİŞİN ARKASINDA BECERİ ODAKLI EĞİTİM Mİ VAR?

PISA, öğrencilerin yalnızca bilgiyi hatırlamasını değil, okuma, matematik ve fen bilimlerindeki bilgi ve becerilerini gerçek yaşam problemlerinde kullanabilme kapasitesini ölçüyor.

Türkiye'deki eğitim sisteminin son yıllardaki dönüşümünü bu açıdan değerlendiren Eraslan, ezber ağırlıklı anlayıştan bilgiyi yorumlayan, ilişkilendiren, analiz eden ve gerçek hayat problemlerinde kullanabilen öğrenci anlayışına doğru bir geçiş görüldüğünü söyledi.

Eraslan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de işaret ederek, "Burada temel mesele öğrencinin yalnızca 'ne bildiği' değil, bildiğiyle ne yaptığıdır. PISA'nın ölçmeye çalıştığı temel becerilerle bu yaklaşım arasında önemli bir paralellik bulunuyor" dedi.

Eraslan, bir ülkenin PISA başarısını tek bir uygulamayla açıklamanın mümkün olmadığını belirterek müfredatın, öğretmen uygulamalarının ve ölçme-değerlendirmenin aynı beceri anlayışı etrafında buluşmasının önemli olduğunu ifade etti.

Eraslan, "Bugün eğitimde asıl mesele bilgiye erişim değil, bilgiyle ne yaptığımızdır" dedi.