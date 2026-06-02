12 Haziran okul var mı, tatil mi? MEB 2026 takvimine göre LGS sınav tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilecek. Öğrenciler ve veliler, söz konusu tarihte okulların açık olup olmayacağını merak ederken, Bakanlık kararıyla derslerin yapılmayacağı netlik kazandı.
- Milli Eğitim Bakanlığı, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılması nedeniyle 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
- LGS sınavı milli maç takvimiyle çakışmaması için 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe alındı ve sözel alan sınavı 09.30'da, sayısal alan sınavı 11.30'da başlayacak.
- LGS kapsamında öğrenciler sözel oturumda 50 soru için 75 dakika, sayısal oturumda 40 soru için 80 dakika süreye sahip olacak.
- Merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026'da açıklanacak, tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
- Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026'da duyurulacak, nakil tercih dönemleri 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2026 Dünya Kupası heyecanı nedeniyle eğitim takviminde önemli bir değişikliğe gidildi. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası vizesi almasının ardından, milli maç programı dikkate alınarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihinin yeniden düzenlendiği duyuruldu.
12 HAZİRAN 2026 CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL
Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan "12 Haziran 2026'da okul var mı?" sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine bir gün ara verilecek.
Kararın alınmasında, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından oluşan takvim düzenlemeleri etkili oldu. Haziran ayında oynanacak Dünya Kupası karşılaşmaları nedeniyle eğitim ve sınav programlarında değişiklik yapılması kararlaştırıldı.
LGS SINAVI NE ZAMAN?
Bu kapsamda, daha önce farklı bir tarihte planlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı da yeniden düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamaya göre, sınavın milli maç takvimiyle çakışmaması amacıyla LGS, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
LGS SINAVI SAAT KAÇTA?
LGS kapsamında uygulanacak oturumların başlangıç saatlerinde herhangi bir düzenlemeye gidilmedi. Buna göre sözel alan sınavı 09.30'da, sayısal alan sınavı ise 11.30'da başlayacak.
2026 LGS'DE TOPLAM KAÇ SORU YER ALACAK?
2026 yılında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenciler, 8. sınıf öğretim programında yer alan kazanımlardan sorumlu tutulacak. Sınav, her yıl olduğu gibi sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı oturum halinde uygulanacak.
SÖZEL BÖLÜMDE 50 SORU YÖNELTİLECEK
Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başlayacak. Sözel alanda adaylara toplam 50 soru yöneltilecek ve bu bölüm için 75 dakika süre tanınacak.
Sözel oturumda öğrenciler şu derslerden sorularla karşılaşacak:
- Türkçe
- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
- Yabancı Dil
SAYISAL OTURUMDA 40 SORU BULUNACAK
İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Sayısal bölümde adaylara 40 soru sorulacak ve öğrenciler bu soruları yanıtlamak için 80 dakika süreye sahip olacak.
Bu oturumda yer alan dersler şunlar olacak:
- Matematik
- Fen Bilimleri
LGS SONUÇLARI TEMMUZ AYINDA DUYURULACAK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler sınav sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
Sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Ayrıca aynı gün, liselere yerleştirmede kullanılacak kontenjan bilgileri de kamuoyuyla paylaşılacak.
TERCİH SÜRECİ 13 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
LGS kapsamında tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. Öğrenciler bu tarihler arasında tercih listelerini oluşturarak başvurularını tamamlayabilecek.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
Merkezi yerleştirme sonuçları ile okullarda boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak. Böylece öğrenciler yerleştirme durumlarını ve ek tercih imkanlarını öğrenebilecek.
NAKİL TAKVİMİ DE BELLİ OLDU
Yerleştirme sonrasında uygulanacak 1. ve 2. nakil tercih dönemleri 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Nakil sürecinde öğrenciler, oluşan boş kontenjanlar doğrultusunda yeniden tercih yapma fırsatı elde edecek.