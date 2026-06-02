12 Haziran okul var mı, tatil mi? MEB 2026 takvimine göre LGS sınav tarihi

LGS kapsamında öğrenciler sözel oturumda 50 soru için 75 dakika, sayısal oturumda 40 soru için 80 dakika süreye sahip olacak.

LGS sınavı milli maç takvimiyle çakışmaması için 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe alındı ve sözel alan sınavı 09.30'da, sayısal alan sınavı 11.30'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılması nedeniyle 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

12 HAZİRAN 2026 CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL

Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan "12 Haziran 2026'da okul var mı?" sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine bir gün ara verilecek.

Kararın alınmasında, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından oluşan takvim düzenlemeleri etkili oldu. Haziran ayında oynanacak Dünya Kupası karşılaşmaları nedeniyle eğitim ve sınav programlarında değişiklik yapılması kararlaştırıldı.