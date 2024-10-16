TEV BURS SONUÇLARI 2024! TEV burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ödeme miktarı...

TEV, 16 Eylül - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında yükseköğrenim bursu başvurularını aldı. Başvuru süreci tamamlanırken, adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak ve bu bursun miktarı ne kadar? İşte sürece dair tüm detaylar.

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TEV Burs Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Ekim ayı boyunca mülakatlar yapılacak. Kasım ve Aralık aylarında ise değerlendirme süreci devam edecek. Adaylara sonuçlar SMS, e-posta veya TEV'in platformu üzerinden bildirilecek.

TEV, henüz 2024-2025 dönemi için burs başvuru sonuçlarını açıklamış değil. Sürece ilişkin gelişmeler oldukça, bursiyer adayları bilgilendirilmeye devam edecek.