TEV, 16 Eylül - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında yükseköğrenim bursu başvurularını aldı. Başvuru süreci tamamlanırken, adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak ve bu bursun miktarı ne kadar? İşte sürece dair tüm detaylar.
TEV BURS SONUÇLARI 2024! TEV burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ödeme miktarı...
Türk Eğitim Vakfı (TEV), ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla burs başvuru sürecini tamamladı. Başvurular, öğrencilerin eğitim yükünü hafifletmek için online olarak alındı. Peki, 2024-2025 dönemi TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak ve burs miktarı ne kadar olacak? İşte detaylar...
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TEV Burs Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Başvuruların tamamlanmasının ardından Ekim ayı boyunca mülakatlar yapılacak. Kasım ve Aralık aylarında ise değerlendirme süreci devam edecek. Adaylara sonuçlar SMS, e-posta veya TEV'in platformu üzerinden bildirilecek.
TEV, henüz 2024-2025 dönemi için burs başvuru sonuçlarını açıklamış değil. Sürece ilişkin gelişmeler oldukça, bursiyer adayları bilgilendirilmeye devam edecek.
TEV Burs Başvuru Tarihleri
TEV'in farklı kategorilerde sunduğu burs programları için başvuru tarihleri şöyle:
Meslek Lisesi Bursu: 9 Eylül - 1 Kasım 2024
Üstün Başarı Bursu (ÜBB): 2 Eylül - 4 Ekim 2024
ÜBB Sanat Bursu: 21 Ekim - 8 Kasım 2024
Yüksek Lisans ve Doktora Bursları: 23 Eylül - 18 Ekim 2024
Başvurular, belirtilen tarihlerde tev.org.tr adresi üzerinden yapılmaya devam edecek.
2024-2025 TEV Burs Miktarı Ne Kadar?
TEV'in 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için belirlediği burs miktarı aylık 4.500 TL olarak açıklandı. Bu burs, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatlarında maddi destek sağlamak amacıyla sunuluyor.
TEV burs programı, hem lisans hem de lisansüstü öğrencileri için önemli bir fırsat sunarken, süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler eğitimlerine kesintisiz devam edebilmek için gerekli desteği alacaklar.