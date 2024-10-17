Sivas, Malatya Tokat yarın okullar tatil mi? 18 Ekim 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! İl il Valilik açıklamaları....

Bugün Sivas'ta meydana gelen depremin ardından valilikten gelen açıklamayla eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Aynı şekilde, Malatya'da yaşanan depremler nedeniyle de bugün okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki, yarın okullar tatil mi ? İşte merak edilenler...

Fotoğraflar: AA

SİVAS'TA TATİL KARARI

Sivas'ın merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde sabah saatlerinde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Sivas Valiliği, öğrencilerin güvenliği için il merkezinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitime-öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."