Bugün Sivas'ta meydana gelen depremin ardından valilikten gelen açıklamayla eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Aynı şekilde, Malatya'da yaşanan depremler nedeniyle de bugün okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte merak edilenler...
Sivas, Malatya Tokat yarın okullar tatil mi? 18 Ekim 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! İl il Valilik açıklamaları....
Malatya ve Sivas'ta yaşanan depremler nedeniyle bugün eğitim-öğretime ara verildi. İlgili valiliklerin açıklamaları, öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alırken, tatil kararı bölgesel güvenlik ve öğrencilerin sağlığı göz önünde bulundurularak alındı. Peki, 18 Ekim cuma okullar tatil mi? İşte detaylar...
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SİVAS'TA TATİL KARARI
Sivas'ın merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde sabah saatlerinde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Sivas Valiliği, öğrencilerin güvenliği için il merkezinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitime-öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
MALATYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Dün Malatya'da yaşanan depremin ardından valilikten bugün için de tatil kararı geldi. Malatya Valiliği yaptığı açıklamada:
"İlimizde yaşanılan deprem dolayısıyla 17 Ekim 2024 tarihinde bir (1) gün süre ile eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.
DİĞER İLLERDEKİ DURUM
Dün yaşanan depremler nedeniyle Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da okullar 16 Ekim'de bir günlüğüne tatil edilmişti. Bugün itibarıyla yalnızca Sivas ve Malatya'da okullar tatil edilirken diğer illerde eğitime devam ediliyor.
18 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ? SİVAS, MALTYA, TOKAT...
Bugün Sivas ve Malatya'da meydana gelen depremler nedeniyle bu iki ilde okullar tatil edilirken, 18 Ekim 2024 Cuma günü için valiliklerden yeni bir tatil duyurusu yapılmadı. Mevcut durumda tüm illerde eğitim ve öğretimin devam etmesi bekleniyor. Sivas ve Malatya'daki tatil kararı, yaşanan depremler sonrası bölgedeki öğrencilerin güvenliği için alınmıştı. Ancak yetkililerden 18 Ekim için yeni bir gelişme aktarılmadı. Olası değişiklikler ve güncel bilgilere haberimizde yer verilecektir.