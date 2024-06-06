10-14 Haziran arasında öğretmen ve öğrenciler yaşadı! MEB’den müjde gibi karar; Haftaya 5 gün ders yok! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

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Haziran ayının ilk haftasıyla birlikte, Türkiye genelinde öğrenci ve veliler arasında en çok merak edilen konu, "Yaz tatiline ne kadar kaldı?" sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 20 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönemin sona ermesine az bir süre kala, okulların kapanış tarihi merakla bekleniyordu. MEB yetkilileri, öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği tarihleri açıkladılar. Öte yandan okulun son haftası için karar alındı. İşte detaylar...

Eğitimde Yeni Bir Soluk: Etkinlikler Haftası

Bakan Tekin, düzenlenen basın toplantısında, Etkinlikler Haftası'nın öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunacak bir dizi etkinlik ve atölye çalışması içereceğini ifade etti. Öğrencilerin akademik yıl boyunca gösterdikleri çaba ve yorgunluğu atabilecekleri, aynı zamanda sanatsal, kültürel ve spor aktiviteleriyle kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam hazırlamak bu haftanın temel hedefleri arasında yer alıyor.