Spor yöneticiliği bölümünde yeni dönem: Alımlar özel yetenek sınavıyla yapılacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), spor yöneticiliği programlarına öğrenci alımında tarihi bir değişikliğe gitti. Merkezi yerleştirme sisteminin kaldırılmasıyla birlikte spor yöneticiliği bölümlerine artık Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile öğrenci kabul edilecek. İşte ÖSYM 2026 ÖZYES başvuru tarihleri ve sınav takvimi.
Hızlı Özet Göster
- Yükseköğretim Kurulu (YÖK), spor yöneticiliği bölümlerine öğrenci alımında Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) uygulamasına geçileceğini duyurdu.
- 2026 YKS'den itibaren spor yöneticiliği programlarına merkezi yerleştirme yerine ÖZYES ile öğrenci kabul edilecek.
- Karar, Spor Bilimleri Dekanlar Konseyinin talebi üzerine alındı ve üniversitelere resmi yazıyla bildirildi.
- 2026 ÖZYES, 15-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve başvurular 23-28 Temmuz arasında alınacak.
- ÖZYES, ÖSYM tarafından uygulanan ve adayların fiziksel yeterlilikleri ile sportif performanslarını değerlendiren bir sınav sistemidir.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), spor yöneticiliği bölümlerine öğrenci alımında önemli bir değişikliğe gitti. Alınan yeni kararla birlikte 2026 YKS'den itibaren spor yöneticiliği programlarına merkezi yerleştirme yerine Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile öğrenci kabul edilecek.
Karar, spor bilimleri alanında eğitim veren fakültelerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
SPOR YÖNETİCİLİĞİNDE MERKEZİ YERLEŞTİRME DÖNEMİ SONA ERİYOR
YÖK tarafından yapılan açıklamada, Spor Bilimleri Dekanlar Konseyinin talebinin değerlendirildiği ve spor yöneticiliği programları için yeni bir uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, 2026 YKS'den itibaren ilgili bölümlere merkezi yerleştirme sistemiyle değil, ÖZYES sonuçlarına göre öğrenci alınacağı ifade edildi. Kararın üniversitelere resmi yazıyla bildirildiği aktarıldı.
Böylece spor yöneticiliği programları da özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bölümler arasına katılmış oldu.
ÖZYES BU YIL AĞUSTOS AYINDA YAPILACAK
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 ÖZYES'in tarihleri de belli oldu.
Buna göre sınav, 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ise 23-28 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Geç başvuru işlemleri ise 30 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
ÖZYES NEDİR?
ÖZYES, ÖSYM tarafından uygulanan merkezi özel yetenek sınavı sistemi olarak biliniyor. Sınav, özellikle BESYO ve Spor Bilimleri fakültelerine öğrenci yerleştirilmesinde kullanılıyor.
Tek basamaklı sistem üzerinden gerçekleştirilen sınavda adayların fiziksel yeterlilikleri ve sportif performansları değerlendiriliyor.
Yeni kararla birlikte spor yöneticiliği programlarına başvuracak adayların da artık bu sınava katılması gerekecek.