Spor yöneticiliği bölümünde yeni dönem: Alımlar özel yetenek sınavıyla yapılacak

ÖZYES, ÖSYM tarafından uygulanan ve adayların fiziksel yeterlilikleri ile sportif performanslarını değerlendiren bir sınav sistemidir.

2026 YKS'den itibaren spor yöneticiliği programlarına merkezi yerleştirme yerine ÖZYES ile öğrenci kabul edilecek.

Karar, spor bilimleri alanında eğitim veren fakültelerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), spor yöneticiliği bölümlerine öğrenci alımında önemli bir değişikliğe gitti. Alınan yeni kararla birlikte 2026 YKS'den itibaren spor yöneticiliği programlarına merkezi yerleştirme yerine Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile öğrenci kabul edilecek.

SPOR YÖNETİCİLİĞİNDE MERKEZİ YERLEŞTİRME DÖNEMİ SONA ERİYOR

YÖK tarafından yapılan açıklamada, Spor Bilimleri Dekanlar Konseyinin talebinin değerlendirildiği ve spor yöneticiliği programları için yeni bir uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, 2026 YKS'den itibaren ilgili bölümlere merkezi yerleştirme sistemiyle değil, ÖZYES sonuçlarına göre öğrenci alınacağı ifade edildi. Kararın üniversitelere resmi yazıyla bildirildiği aktarıldı.

Böylece spor yöneticiliği programları da özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bölümler arasına katılmış oldu.