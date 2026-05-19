20, 21, 22 Mayıs'ta okullar tatil mi? Valilikler duyurdu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Tokat'ın Turhal ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde eğitime ara verildi.

Amasya Valiliği, kent merkezi ve Taşova ilçesinde 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yeşilırmak çevresinde su seviyesinin yükselme ihtimali nedeniyle sel ve taşkın riskine karşı tedbirler alındı.

Turhal genelindeki tüm eğitim kurumları ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesinin su seviyesini artırabileceği belirtilerek, bölgede dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Tokat ve Amasya'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Sel ve taşkın riskinin artması nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime ara verildi. Özellikle Yeşilırmak çevresindeki su seviyesinin yükselme ihtimali nedeniyle alınan kararlar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

Tokat ve Amasya’da etkili olan yağışlar sonrası bazı ilçelerde eğitime ara verildi. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve MEB'e aittir) TOKAT'TA 3 GÜN EĞİTİME ARA VERİLDİ Tokat'ın Turhal ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 3 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Yetkililer, bölgede devam eden yağışlar ve Almus Barajı'ndan yapılması beklenen su tahliyesi nedeniyle Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi şekilde yükselebileceğini belirtti. Olası sel ve taşkın riskine karşı ilçede tedbir kararı alındı.