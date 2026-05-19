20, 21, 22 Mayıs'ta okullar tatil mi? Valilikler duyurdu
Tokat ve Amasya'da etkili olan sağanak yağışların ardından Almus Barajı su tahliyesi ve Yeşilırmak taşkın riski nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Peki, 20 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi? Tokat Turhal, Amasya Merkez ve Taşova ilçelerinde eğitime kaç gün ara verildi? İşte Valiliklerden gelen son dakika okul tatili açıklamaları.
Tokat ve Amasya'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Sel ve taşkın riskinin artması nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime ara verildi. Özellikle Yeşilırmak çevresindeki su seviyesinin yükselme ihtimali nedeniyle alınan kararlar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.
TOKAT'TA 3 GÜN EĞİTİME ARA VERİLDİ
Tokat'ın Turhal ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 3 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.
Yetkililer, bölgede devam eden yağışlar ve Almus Barajı'ndan yapılması beklenen su tahliyesi nedeniyle Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi şekilde yükselebileceğini belirtti. Olası sel ve taşkın riskine karşı ilçede tedbir kararı alındı.
Bu kapsamda Turhal genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde eğitime ara verildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı bildirildi.
AMASYA'DA MERKEZ VE TAŞOVA İÇİN KARAR ÇIKTI
Amasya Valiliği de kentte etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle eğitimle ilgili yeni bir karar aldı.
Yapılan açıklamada, son günlerde Yeşilırmak ve bağlantılı derelerde taşkınların meydana geldiği belirtildi. Meteorolojik tahminlere göre yağışların devam edeceği aktarılırken, Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesinin su seviyesini daha da artırabileceği ifade edildi.
Bu nedenle kent merkezi ile Taşova ilçesindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.