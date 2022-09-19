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    • Eğitim
    • 19.09.2022 17:32
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    • 19.09.2022 17:50
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    SON DAKİKA: YKS yerleştirme sonuçları! YÖK duyurdu: Kontenjanların yüzde 99'u doldu ek yerleştirme sonuçları açıklandı

    Son dakika haberleri... Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99’unun dolduğunu duyurdu. YÖK, ek yerleştirme sonuçlarının ise 17.30'da ÖSYM tarafından açıklandığını belirtti.

    YÖK duyurdu: Üniversite kontenjanlarının yüzde 99’u doldu

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır" denildi.

        YÖK'TEN AÇIKLAMA: KONTENJANLARININ YÜZDE 99'U DOLDU
        Ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada ise, "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

        Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerine yer verildi.

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        Haberler Eğitim SON DAKİKA: YKS yerleştirme sonuçları! YÖK duyurdu: Kontenjanların yüzde 99'u doldu ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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