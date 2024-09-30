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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Okullarda 30 bin temizlik personeli göreve başladı

Yetersiz personel nedeniyle okullarda yaşanan hijyen sorunu son dönemde gündemdeydi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), harekete geçti. Okulların temizliği için 30 bin ek personel tahsis edildiğini açıkladı. Bakanlık, 60 bin 487 okulun temizlik malzemesi tedarikinin MEB tarafından yapıldığı vurgulayarak, okullarda görevli temizlik personeli sayısının önceki yıllara göre 110 binden 143 bin 355'e çıkarıldığı belirtti.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 17:38 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 17:55
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Okullarda 30 bin temizlik personeli göreve başladı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda yaşanan yetersiz hijyen sorunu nedeniyle harekete geçti.
MEB, okulların temizliğinde görevli olacak 30 bin ek personel tahsis edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 60 bin 487 okulda temizlik hizmetlerinin bizzat bakanlık tarafından sağlandığı bildirildi.

Şu anda okullarda 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunduğu ve bu sayıya ek olarak, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yarı zamanlı 63 bin 777 personelin görev yaptığı ifade edildi.

Ayrıca, temizlik hizmetlerinde yaşanan personel eksikliğini sorununu da kapatmak için bu yıl başlatılan İUP programında 120 bin kontenjan ayrıldığı ancak yeterli başvuru olmaması nedeniyle gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, sürecin halen devam ettiğini ve personel sayısının giderek artırıldığını vurguladı.

"30 BİN EK PERSONEL GÖREVE BAŞLADI"

Bakanlıklığı yaptığı açıklamada, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında da 30 bin tam zamanlı personelin temizlik hizmetlerine katıldığı ve böylece toplam temizlik personeli sayısının 143 bin 355'e çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu sayının, önceki yıllara göre önemli bir artış olduğu ve okulların hijyen koşullarının daha iyi sağlanabilmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığı da ifade edildi.

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