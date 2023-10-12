Kasım ara tatili ne zaman? Son dakika ara tatili 14 gün uzatıldı mı?

Ara tatil süresinin değiştirilmesi veya uzatılması gibi bir durum olması durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir duyuru yapılacaktır. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, MEB'in resmi açıklamalarını takip ederek tatil süreleri hakkında güncel bilgilere sahip olabilirler.

MEB tarafından yayınlanan resmi takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılındaki ara tatil süresi 1 hafta olarak planlanmıştır. Bu süreçte, öğrenciler ve öğretmenler için tatil planlarını yapabilirler. Herhangi bir değişiklik veya uzatma olması durumunda, MEB resmi bir açıklama yapacaktır ve bu açıklamalar dikkate alınmalıdır.