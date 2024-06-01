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Sınava girecek 5. 6. 7. ve 8. sınıflar hemen baksın! LGS rehberi; Sınav süresi, puan hesaplama, sonuçlar ve kontenjanlar...

Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye genelinde binlerce öğrencinin geleceğini şekillendirecek. Bu kritik sınav, öğrencilerin lise eğitimlerini sürdürecekleri okulları belirleyecek önemli bir dönemeç olarak öne çıkıyor. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte hem öğrenciler hem de aileler artan heyecan ve stresle başa çıkmak zorunda kalıyor. İşte bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar!

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 20:47 Güncelleme 01 Haziran 2024, 20:47
Sınava girecek 5. 6. 7. ve 8. sınıflar hemen baksın! LGS rehberi; Sınav süresi, puan hesaplama, sonuçlar ve kontenjanlar...

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Bu pazar günü, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılımıyla Liselere Geçiş Sınavı (LGS) gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yönetimindeki bu önemli sınav, öğrencilerin liselere geçiş sürecinde kritik bir rol oynuyor.

Bireysel Başvurular ve Sınav Yerleri

Bu yıl bir ilk olarak sınav başvuruları, MEB tarafından değil, öğrenciler tarafından bireysel olarak yapıldı. Öğrenciler, kendi okullarında değil, MEB tarafından belirlenen merkezi okullarda ter dökecek.

Sınav Detayları ve Tercihler

Sınav, Türkiye genelindeki 8'inci sınıf öğrencileri için büyük bir fırsat. Yalnızca yüzde 10'luk bir kesim, LGS sonuçlarına göre Türkiye'nin önde gelen liselerine yerleşme şansı yakalayacak. Geriye kalan yüzde 90 ise, adreslerine en yakın okullara yerleştirme sistemiyle kaydedilecek. Öğrenciler, 2 ila 5 tercih arasında seçim yapabilecekler.

Sınav Formatı ve İçeriği

LGS, iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilere toplam 90 çoktan seçmeli soru yöneltilerek, 155 dakika süre tanınacak. Öğrenciler, Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü, yabancı dil, matematik ve fen bilimleri gibi derslerden sorumlu olacaklar. Özellikle, her üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek şekilde puanlama yapılacağı için öğrencilere, cevaplarından emin olmadıkları soruları boş bırakmaları tavsiye ediliyor.

Öğrencilere Öneriler

Sınav günü, öğrencilerin yanlarında geçerli kimlik belgesi, en az iki siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan bir silgi bulundurması gerekiyor. Ayrıca, öğrenciler sınav sırasında şeffaf pet şişe içinde su getirebilecekler.

Sonuçlar ve Liselerin Kontenjanları

LGS sonuçları 28 Haziran'da ilan edilecek. Aynı gün, hangi liselerin LGS'ye öğrenci alacağı ve kontenjan bilgileri de açıklanacak. Öğrenci ve veliler için heyecan dolu bu süreçte, tüm detaylar ve güncellemeler için gözler MEB'in açıklamalarında olacak.

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