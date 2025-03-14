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Restoran nasıl yazılır? TDK’ye göre “Restorant” doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi kurallarına göre Türkçede kelimelerin doğru yazımı önemlidir. Özellikle “Restoran” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasındadır. Peki "restaurant" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “restaurant” kelimesinin doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 19:26 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 19:26
Restoran nasıl yazılır? TDK’ye göre Restorant doğru yazılışı nedir?

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Türkçede bazı kelimelerin yazımına dikkat etmek gerekir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız restoran kelimesi bunlardan biridir. Restorant ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "restorant" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

RESTAURANT MI, RESTORAN MI?

"Restaurant" kelimesinin doğru yazılışı, yabancı kökenli bir kelime olmasına rağmen, "restaurant" olarak yapılmalıdır. Bu kelime sıklıkla yanlış yazılsa da, Türk Dil Kurumu sözlüğü bu yazımı doğrulamaktadır. Kelimenin doğru biçimiyle yazılması için TDK'nin önerilerine başvurulması gerekmektedir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

RESTORAN NASIL YAZILIR?

"Restaurant" kelimesinin anlamını öğrenmek için ise Türk Dil Kurumu'nun yayımladığı sözlükten faydalanmak gereklidir. Kelime, "yenilemek" ve "onarmak" gibi anlamların yanı sıra, yemek yenilen yerleri tanımlamak için de kullanılır.

Yanlış Yazımı: Restorant

Doğru Yazımı: Restoran

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "RESTORANT" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre "restaurant" kelimesi doğru yazılıştır. Bu kelime, söylendiği gibi yazılmaya çalışıldığında yazım hatalarına neden olabilmektedir. Doğru yazım için kelime "restaurant" şeklinde kullanılmalıdır.

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