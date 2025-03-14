Restoran nasıl yazılır? TDK’ye göre “Restorant” doğru yazılışı nedir?

Türkçede bazı kelimelerin yazımına dikkat etmek gerekir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız restoran kelimesi bunlardan biridir. Restorant ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "restorant" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
RESTAURANT MI, RESTORAN MI?
"Restaurant" kelimesinin doğru yazılışı, yabancı kökenli bir kelime olmasına rağmen, "restaurant" olarak yapılmalıdır. Bu kelime sıklıkla yanlış yazılsa da, Türk Dil Kurumu sözlüğü bu yazımı doğrulamaktadır. Kelimenin doğru biçimiyle yazılması için TDK'nin önerilerine başvurulması gerekmektedir.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
RESTORAN NASIL YAZILIR?
"Restaurant" kelimesinin anlamını öğrenmek için ise Türk Dil Kurumu'nun yayımladığı sözlükten faydalanmak gereklidir. Kelime, "yenilemek" ve "onarmak" gibi anlamların yanı sıra, yemek yenilen yerleri tanımlamak için de kullanılır.
✖ Yanlış Yazımı: Restorant
✔ Doğru Yazımı: Restoran