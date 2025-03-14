Restoran nasıl yazılır? TDK’ye göre “Restorant” doğru yazılışı nedir?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

RESTAURANT MI, RESTORAN MI?

"Restaurant" kelimesinin doğru yazılışı, yabancı kökenli bir kelime olmasına rağmen, "restaurant" olarak yapılmalıdır. Bu kelime sıklıkla yanlış yazılsa da, Türk Dil Kurumu sözlüğü bu yazımı doğrulamaktadır. Kelimenin doğru biçimiyle yazılması için TDK'nin önerilerine başvurulması gerekmektedir.