Eşek nasıl yazılır? TDK’ye göre “Eşşek” doğru yazılışı nedir?

Türkçede bazı kelimelerin doğru yazılması önemlidir. Günlük hayatta kullandığımız eşek kelimesi bunlardan biridir. Eşek ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "eşşek" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

Eşek kelimesi, sıkça yazım hatasına düşülen bir kelimedir. Çoğu zaman, konuşma dilindeki yanlışlıklar sonucu "eşşek" şeklinde yazılmaktadır. Ancak doğru yazımda yalnızca bir "ş" harfi bulunur.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "EŞŞEK" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre doğru yazım "eşek" şeklindedir. "Eşşek" gibi çift harf kullanımı yanlış olup, bu kelimenin doğru yazımı tek "ş" ile yapılır.