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Eşek nasıl yazılır? TDK’ye göre “Eşşek” doğru yazılışı nedir?

Türkçede kelimelerin doğru yazımı, dil bilgisi kuralları açısından dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle “eşek” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasındadır. Peki "Eşşek" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “eşek” kelimesinin doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 22:44 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 22:44
Eşek nasıl yazılır? TDK’ye göre Eşşek doğru yazılışı nedir?

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Türkçede bazı kelimelerin doğru yazılması önemlidir. Günlük hayatta kullandığımız eşek kelimesi bunlardan biridir. Eşek ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "eşşek" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

EŞEK NASIL YAZILIR?

Eşek kelimesi, sıkça yazım hatasına düşülen bir kelimedir. Çoğu zaman, konuşma dilindeki yanlışlıklar sonucu "eşşek" şeklinde yazılmaktadır. Ancak doğru yazımda yalnızca bir "ş" harfi bulunur.

✖ Yanlış yazılışı: "eşşek"

✔ Doğru yazılışı: "eşek"

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "EŞŞEK" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre doğru yazım "eşek" şeklindedir. "Eşşek" gibi çift harf kullanımı yanlış olup, bu kelimenin doğru yazımı tek "ş" ile yapılır.