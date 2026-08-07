Polis Akademisi 3 bin 250 öğrenci alacak: PMYO başvurusu için sadece 7 günlük süre var

Sınav aşamalarını başarıyla tamamlayarak PMYO'da eğitim almaya hak kazanan adaylar, eğitimlerini de başarıyla bitirmeleri halinde polis memuru olarak atanacak.

Şehit veya vazife malullerinin eş ya da çocukları kapsamında 60 aday

Yeni dönemde PMYO'lara alınacak 3 bin 250 öğrencinin kontenjan dağılımı şöyle olacak:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Başvurular 7-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. AA'nın haberine göre, alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TYT’de genel adaylar için en az 250 ham puan şartı.

TYT'DE EN AZ 250 HAM PUAN ŞARTI VAR

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve lise veya dengi bir okuldan mezun olması gerekiyor.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan alma şartı aranacak.

Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise TYT'den en az 200 ham taban puan yeterli olacak.