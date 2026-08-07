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Polis Akademisi 3 bin 250 öğrenci alacak: PMYO başvurusu için sadece 7 günlük süre var

Lise mezunları için polislik kapısı açıldı! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre PMYO saflarına 3 bin 250 yeni öğrenci katılacak. Peki, polis olabilmek için aranan boy ve yaş sınırları neler? Sadece 7 gün sürecek başvuruların tüm detayları haberimizde...

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Polis Akademisi 3 bin 250 öğrenci alacak: PMYO başvurusu için sadece 7 günlük süre var

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Başvurular 7-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. AA'nın haberine göre, alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KONTENJANIN 2 BİN 560'I ERKEK ADAYLARA AYRILDI

Yeni dönemde PMYO'lara alınacak 3 bin 250 öğrencinin kontenjan dağılımı şöyle olacak:

PMYO KONTENJAN DAĞILIMI
2 bin 560
erkek aday
630
kadın aday
60
Şehit veya vazife malullerinin eş ya da çocukları kapsamında 60 aday

Sınav aşamalarını başarıyla tamamlayarak PMYO'da eğitim almaya hak kazanan adaylar, eğitimlerini de başarıyla bitirmeleri halinde polis memuru olarak atanacak.

SINAV TAKVİMİ POLİS AKADEMİSİNDEN DUYURULACAK

Alım sürecine ilişkin sınav takvimi ve duyurular, Polis Akademisinin www.pa.edu.tr internet sitesinden yayımlanacak.

TYT’de genel adaylar için en az 250 ham puan şartı.TYT’de genel adaylar için en az 250 ham puan şartı.

TYT'DE EN AZ 250 HAM PUAN ŞARTI VAR

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve lise veya dengi bir okuldan mezun olması gerekiyor.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan alma şartı aranacak.

Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise TYT'den en az 200 ham taban puan yeterli olacak.

Polis Akademisi 3 bin 250 öğrenci alacak: PMYO başvurusu için sadece 7 günlük süre var-3

YAŞ SINIRINDA 1 OCAK VE 1 EKİM TARİHLERİ ÖNEMLİ

Adayların 1 Ekim 2026 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Aynı zamanda 1 Ocak 2026 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olma şartı bulunuyor.

18 yaşını doldurduktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde ise düzeltilmiş yaş değil, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınacak.

BOY VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ ŞARTLARI AÇIKLANDI

FİZİKİ BAŞVURU ŞARTLARI
KADIN ADAYLAR
Başvuracak kadın adayların en az 162 santimetre boyunda olması gerekecek.
ERKEK ADAYLAR
Erkek adayların ise en az 167 santimetre boyunda olması gerekecek.
BEDEN KİTLE İNDEKSİ
Tüm adaylarda beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması şartı aranacak.

İlanda, PMYO öğrenci alımına ilişkin bunların dışında kalan diğer giriş koşullarına da yer verildi.

Polis Akademisi 3 bin 250 öğrenci alacak: PMYO başvurusu için sadece 7 günlük süre var-4

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

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