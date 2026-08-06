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İstanbul'un en yüksek puanlı 20 lisesi açıklandı! LGS'nin zirvesindeki liseler hangileri?

LGS 2026 yerleştirme sonuçlarının ardından İstanbul’un en yüksek puanla öğrenci alan liseleri belli oldu. Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarının yer aldığı listede İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla birinci sırada yer alırken, Kabataş Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi de en yüksek puanlarla takip etti. İşte İstanbul’da öğrencilerin en çok tercih ettiği ve en yüksek taban puanla kapatan 20 lise…

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İstanbul'un en yüksek puanlı 20 lisesi açıklandı! LGS'nin zirvesindeki liseler hangileri?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS ilk yerleştirme sonuçları sonrası İstanbul'un en yüksek taban puanlı liseleri belli oldu. Sınavla öğrenci alan okullar arasında İstanbul Erkek Lisesi ilk sırada yer alırken, birçok köklü lise üst sıralardaki yerini korudu.

LGS ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla İstanbul’un en yüksek puanla öğrenci alan liseleri belli oldu. (Görseller AA'dan alınmıştır.)LGS ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla İstanbul’un en yüksek puanla öğrenci alan liseleri belli oldu. (Görseller AA'dan alınmıştır.)

LGS SONUÇLARI SONRASI İSTANBUL'UN ZİRVEDEKİ LİSELERİ BELLİ OLDU

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'un en yüksek puanla öğrenci alan liseleri belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi, 500 tam puanla öğrenci alarak listenin zirvesine yerleşti.

İstanbul Erkek Lisesi, 500 tam puanla öğrenci alarak listenin ilk sırasında yer aldı.İstanbul Erkek Lisesi, 500 tam puanla öğrenci alarak listenin ilk sırasında yer aldı.

198 BİN KONTENJANIN YÜZDE 95'İ DOLDU

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 13 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları, 10 Temmuz'da açıklandı. Yerleşmek istedikleri liselere 13-27 Temmuz'da tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ünü doldurdu.

Yerleştirme oranı yüzde 95,76 olarak gerçekleşirken, ilk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belirlendi.

Kabataş Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi, en yüksek puanlarla İstanbul Erkek Lisesi’ni takip etti.Kabataş Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi, en yüksek puanlarla İstanbul Erkek Lisesi’ni takip etti.

İSTANBUL ERKEK LİSESİ ZİRVEDE YER ALDI

İstanbul Erkek Lisesi, 500 tam puanla öğrenci alarak İstanbul'un en yüksek puanlı lisesi oldu. Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümü 500, İngilizce bölümü ise 497,75 puanla öğrenci kabul etti.

497,43 puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

İstanbul Atatürk Fen Lisesi, 494,88 taban puanla dördüncü sıraya yerleşti.İstanbul Atatürk Fen Lisesi, 494,88 taban puanla dördüncü sıraya yerleşti.

İLK 10'DA KÖKLÜ LİSELER DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Atatürk Fen Lisesi 494,88 taban puanla dördüncü, Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,35 taban puanla beşinci sırada yer aldı.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 491,85 puanla altıncı, Haydarpaşa Lisesi 488,84 puanla yedinci, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,28 puanla sekizinci oldu.

Kadıköy Anadolu Lisesi 483,86 puanla dokuzuncu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 483,43 puanla onuncu sırada yer aldı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ve Haydarpaşa Lisesi ilk sıralarda yer aldı.Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ve Haydarpaşa Lisesi ilk sıralarda yer aldı.

İLK 20 LİSTESİNDE İKİ İMAM HATİP LİSESİ BULUNDU

İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan ilk 20 lise arasında iki imam hatip lisesi yer aldı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 18'inci sıradan listeye girdi.

OKUL
TABAN PUANI
Çapa Fen Lisesi (11'inci)
482,80 puan
Vefa Lisesi (12'nci)
480,10 puan
Beşiktaş Anadolu Lisesi (13'üncü)
478,89 puan
Validebağ Fen Lisesi (14'üncü)
477,82 puan
Burak Bora Anadolu Lisesi (15'inci)
477,09 puan
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (16'ncı)
474,93 puan
Pertevniyal Lisesi (17'nci)
474,49 puan
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (18'inci)
472,39 puan
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (19'uncu)
469,98 puan
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (20'nci)
469,51 puan

İstanbul’da en yüksek puanla öğrenci alan ilk 20 lise arasında iki imam hatip lisesi bulundu.İstanbul’da en yüksek puanla öğrenci alan ilk 20 lise arasında iki imam hatip lisesi bulundu.

NAKİL SÜRECİ BAŞLADI

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercihleri başladı. Öğrenciler, 7 Ağustos'a kadar tercihlerini yapabilecek, sonuçlar ise 10 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 10’uncu, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 18’inci sırada yer aldı.Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 10’uncu, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 18’inci sırada yer aldı.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN YENİ BAŞVURU DÖNEMİ

17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvurular alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kabul edecek. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de açıklanacak.

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