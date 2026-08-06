Kabataş Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi, en yüksek puanlarla İstanbul Erkek Lisesi’ni takip etti.

İSTANBUL ERKEK LİSESİ ZİRVEDE YER ALDI

İstanbul Erkek Lisesi, 500 tam puanla öğrenci alarak İstanbul'un en yüksek puanlı lisesi oldu. Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümü 500, İngilizce bölümü ise 497,75 puanla öğrenci kabul etti.

497,43 puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.