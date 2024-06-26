Özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşları iyileştirilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den flaş açıklama

TABAN MAAŞ AÇIKLAMASI

"Taban maaş konusunda bir gelişme oldu mu?" sorusuna Bakan Tekin, "Biz kendileriyle görüşüyoruz. Bunu onların yaptığı gibi sosyal medya üzerinden tartışmaya gerek yok. Biz arkadaşlarımızın problemlerini çözmek için her iki tarafla da oturup gerekli müzakereleri yapıyoruz. Sorunları da çözeceğiz." dedi.

Tekin, taban maaş konusunun Öğretmenlik Meslek Kanunu'na eklenmesine ilişkin soruya da "Bu iş kanunla çözülecek bir konu değil. Biz bu konuyu çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Bunu bu şekilde şov malzemesi haline dönüştürmeye gerek yok. İyi niyetle problemlerini çözmek için çaba sarf ediyoruz." yanıtını verdi.