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Özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşları iyileştirilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den flaş açıklama

AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesiyle ilgili "Biz arkadaşlarımızın problemlerini çözmek için her iki tarafla da oturup gerekli müzakereleri yapıyoruz. Sorunları da çözeceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 13:29 Güncelleme 26 Haziran 2024, 13:29
Özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşları iyileştirilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den flaş açıklama

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik taleplerine ilişkin sorusunu yanıtladı.

ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARI
Eğitim sektöründe iş yapan sendikalarla saat 24.00'e kadar süren çok verimli bir toplantı yaptıklarını, toplantının ardından da bakan yardımcıları ve genel müdürlerle beraber özel sektör öğretmenleriyle oturup konuştuklarını anlatan Tekin, "Bunu 'kısa bir görüşme' diye geçiştirmesinler. Bakanlıktaki tüm birim amirlerimiz oradaydı. Tablo böyleyken 'kısa, ayaküstü bir görüşme' olarak lanse edilmesin lütfen. Arkadaşlarla daha önce de ben bir kez görüşmüştüm. Toplamda 8-10 defa görüştük onlarla. Kamuoyuna bunu 'görüşmüyorlar' diye lanse etmelerinden gerçekten rahatsızım. Daha ne kadar görüşeceğiz? Görüşüyoruz, sohbet ediyoruz, problemlerinin çözümü için adım attığımızı, çaba sarf ettiğimizi kendileriyle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞOV MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDEN RAHATSIZIM
Tekin, en son 24 Haziran Pazartesi gecesi bir görüşme yaptıklarını aktararak, "Gece 12'de biten toplantımızın ardından onlarla görüştük. Sanki onları bekletmişiz gibi bir algı da veriyorlar. Bu da yanlış. Bizim zaten devam eden bir toplantımız vardı. Kendileri randevusuz geldiler, toplantımız bittikten sonra kendileriyle görüştük. Bunun bu şekilde manipüle edilmesi ve şov malzemesi haline dönüştürmelerinden de rahatsızım. Gerek yok buna, biz problemleri zaten takip ediyoruz." diye konuştu.

TABAN MAAŞ AÇIKLAMASI

"Taban maaş konusunda bir gelişme oldu mu?" sorusuna Bakan Tekin, "Biz kendileriyle görüşüyoruz. Bunu onların yaptığı gibi sosyal medya üzerinden tartışmaya gerek yok. Biz arkadaşlarımızın problemlerini çözmek için her iki tarafla da oturup gerekli müzakereleri yapıyoruz. Sorunları da çözeceğiz." dedi.

Tekin, taban maaş konusunun Öğretmenlik Meslek Kanunu'na eklenmesine ilişkin soruya da "Bu iş kanunla çözülecek bir konu değil. Biz bu konuyu çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Bunu bu şekilde şov malzemesi haline dönüştürmeye gerek yok. İyi niyetle problemlerini çözmek için çaba sarf ediyoruz." yanıtını verdi.

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