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LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2024? LGS merkezi yerleştirme nasıl olacak? Kaç tercih hakkı var?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2 Haziran tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından, LGS tercih dönemi öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2024 LGS tercih süreci ile ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 06:03 Güncelleme 26 Haziran 2024, 06:03
LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2024? LGS merkezi yerleştirme nasıl olacak? Kaç tercih hakkı var?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenci için düzenlenen merkezi sınavın iki oturumu da başarıyla tamamlandı. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2024? LGS merkezi yerleştirme nasıl olacak? Kaç tercih hakkı var? İşte detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl 4 Haziran'da gerçekleşen LGS'nin sonuçları 26 Temmuz'da ilan edilmiş, tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da LGS tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

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