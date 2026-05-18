AÖF 2026 bahar dönemi final sonuçları açıklandı! Yaz okulu sınavları ne zaman?
AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği 2025-2026 AÖF sonuçları, e-Devlet ve Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu üzerinden TC kimlik numarasıyla sorgulanabiliyor. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı linki, 35 baraj puanı ders geçme notu detayları ve 22 Ağustos 2026'da yapılacak yaz okulu sınav takvimi.
- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı.
- Öğrenciler, sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu üzerinden öğrenebiliyor.
- Üniversite, sonuç belgelerini fiziksel olarak göndermeyip dijital sistem üzerinden erişim sağlıyor.
- Anadolu Üniversitesi'nde ders geçme sistemi çan eğrisi ile değerlendiriliyor ve başarı notu en az 35 olmalı.
- 2026 AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınav sonuçları erişime açıldı. Hafta sonu gerçekleştirilen sınavların ardından binlerce öğrenci sonuç ekranına yöneldi.
AÖF SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?
AÖF final sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu üzerinden sisteme giriş yapabiliyor.
Sonuç ekranına ulaşmak için izlenmesi gereken adımlar şöyle:
- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu'na giriş yapılır.
- T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme erişim sağlanır.
- İsteyen öğrenciler e-Devlet seçeneğini de kullanabilir.
- Öğrenci panelindeki "Sınav Sonuçları" sekmesi açılır.
- Bahar dönemi final sınav notları ve harf karşılıkları görüntülenir.
Üniversite, sonuç belgelerini fiziksel posta yoluyla göndermiyor. Tüm işlemler dijital sistem üzerinden yürütülüyor.
ÖĞRENCİLERİN GÜNDEMİNDE GEÇME NOTU VAR
Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin en çok araştırdığı başlıklardan biri de ders geçme sistemi oldu. Anadolu Üniversitesi'nde değerlendirmeler çan eğrisi sistemine göre yapılıyor.
Uygulanan sistemde öne çıkan kriterler şöyle:
- Başarı notunun en az 35 olması gerekiyor.
- 35 puanın altında kalan öğrenciler doğrudan FF notu alıyor.
- Harf notu aralıkları sınavın genel başarı ortalamasına göre değişebiliyor.
- Sınıf ortalaması değerlendirme sisteminde belirleyici oluyor.
Bu nedenle aynı puan farklı dönemlerde farklı harf notlarına karşılık gelebiliyor.
YAZ OKULU TAKVİMİ DE NETLEŞTİ
Bahar dönemi sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gözler yaz okulu sürecine çevrildi. Derslerini tamamlayamayan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler yaz okulunda yeniden sınava girme hakkı elde edecek.
Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvime göre 2026 AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.