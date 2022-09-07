ösym.gov.tr 2. ek tercih TABAN PUANLARI || 2022 Ek yerleştirme TERCİH ROBOTU | 2022 YKS TYT, AYT ek tercih KILAVUZU FULL PDF İNDİR

YKS boş kontenjanları ve taban puanları adayların gündeminde bulunuyor. YKS ek tercihleri 7 Eylül tarihinde başladı. YKS ek tercih boş kontenjanları ile taban puanları araştırılıyor.İşte YKS ek tercih taban puanları ve tercih robotu...
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS ek tercih boş kontenjanları henüz açıklanmadı. YKS ek tercih süreci başladığı zaman boş kontenjanların açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.