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    • Eğitim
    • 07.09.2022 09:05
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    • 07.09.2022 09:05
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    ösym.gov.tr 2. ek tercih TABAN PUANLARI || 2022 Ek yerleştirme TERCİH ROBOTU | 2022 YKS TYT, AYT ek tercih KILAVUZU FULL PDF İNDİR

    YKS boş kontenjanları ve taban puanları adayların gündeminde bulunuyor. YKS ek tercihleri 7 Eylül itibariyle başladı.

    takvim.com.tr
    2022 YKS TYT, AYT ek tercih KILAVUZU FULL PDF İNDİR

    YKS boş kontenjanları ve taban puanları adayların gündeminde bulunuyor. YKS ek tercihleri 7 Eylül tarihinde başladı. YKS ek tercih boş kontenjanları ile taban puanları araştırılıyor.İşte YKS ek tercih taban puanları ve tercih robotu...

    YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

    YKS ek tercih boş kontenjanları henüz açıklanmadı. YKS ek tercih süreci başladığı zaman boş kontenjanların açıklanması bekleniyor.

    YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

    2021 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

        Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

        YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BAKALARA YATIRILIR?

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
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        Haberler Eğitim ösym.gov.tr 2. ek tercih TABAN PUANLARI || 2022 Ek yerleştirme TERCİH ROBOTU | 2022 YKS TYT, AYT ek tercih KILAVUZU FULL PDF İNDİR
            SON DAKİKA