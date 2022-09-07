ösym.gov.tr 2. ek tercih TABAN PUANLARI || 2022 Ek yerleştirme TERCİH ROBOTU | 2022 YKS TYT, AYT ek tercih KILAVUZU FULL PDF İNDİR

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.