ÖSYM SON DAKİKA DUYURDU: DGS ek yerleştirme tercihleri başladı! İşte kontenjanlar ve başarı sıralamaları

(ÖSYM)

2025-DGS: Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI