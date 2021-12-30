ÖSYM sınav takvimi 2022 yayınlandı! KPSS sınavı ne zaman? ALES, YKS, DGS, YDS, YÖKDİL, MSÜ...

ÖSYM tarafından 2022 yılı sınav takvimi yayınlandı. Takvime göre YKS 1. oturumu 18 Haziran'da, 2 oturumu da 19 Haziran'da uygulanacak. KPSS, ALES, YDS, DGS, TUS, MSÜ sınavlarına katılacak milyonlarca aday sınavlarının ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Yayınlanan takvimde sınav tarihlerinin yanı sıra ayrıca sonuç tarihleri de duyuruldu. Peki ALES, YKS, DGS, YDS, YÖKDİL, MSÜ ne zaman? KPSS sınavı hangi tarihte? ÖSYM sınav takvimi 2022 tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.