ÖSYM hafta sonu üç sınav yapacak: e-YDS, TUS ve STS Tıp sınav tarihleri belli oldu

Hafta sonundaki üç sınava toplamda on binlerce aday katılacak. Sınavlarda emniyet görevlileri dahil 9 bin 90 kişi görev yapacak; 167 engelli aday için de uygun sınav koşulları hazırlanırken, gazi ve şehit yakını 320 aday sınav ücretinden muaf tutulacak.

ÖSYM, hafta sonu üç önemli sınavı aynı dönemde gerçekleştirecek. (Görsel: Takvim foto arşivi)

E-YDS 22 AĞUSTOS 2026 TARİHİNDE YAPILACAK

ÖSYM'nin e-YDS 2026/9 İngilizce sınavı, yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Toplam 46 salonda yapılacak sınava 5 bin 322 aday katılacak.

Saat 13.45'te başlayacak sınava adaylar saat 13.30'dan sonra alınmayacak. 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre tanınacak. Ek süre hakkı bulunan engelli adaylar ise 30 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek.

e-YDS'nin sonuçları sınavın uygulandığı gün açıklanacak.

e-YDS 2026/9 İngilizce sınavına 5 bin 322 aday katılacak.

TUS'A 37 BİNDEN FAZLA ADAY GİRECEK

2026-TUS 2. Dönem sınavı, 14 ildeki 15 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınavın Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 35 bin 930, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 37 bin 109 aday katılacak.

Temel Tıp Bilimleri Testi için 67 bina ve 1224 salon, Klinik Tıp Bilimleri Testi için de 67 bina ve 1270 salon kullanılacak.

Her iki test 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve adaylara 135 dakika cevaplama süresi verilecek. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayıp 12.30'da sona erecek. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise 14.45'te başlayacak ve 17.00'de tamamlanacak.

Ek süre kullanması uygun görülen TUS adaylarına 30 dakika ilave süre verilecek.

TUS 2. Dönem sınavında 37 binden fazla aday ter dökecek.

STS TIP DOKTORLUĞU ANKARA'DA YAPILACAK

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan tıp doktorluğu diplomalarının denkliği için düzenlenen 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavı yalnızca Ankara'da gerçekleştirilecek.

İki aşamalı sınavın birinci aşamasında bir bina ve 4 salon kullanılacak. Bu oturuma 51 aday katılacak. İkinci aşamada ise 5 bina ve 82 salon görev yapacak; sınava 1577 aday girecek.

STS Tıp Doktorluğu'nun birinci aşaması saat 10.15'te, ikinci aşaması ise saat 14.45'te başlayacak. Her iki aşamada da 100 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek.

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarının sonuçları 17 Eylül'de açıklanacak.

STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavı yalnızca Ankara’da yapılacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNLERİNDE AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya belgesinde T.C. kimlik numarası ile fotoğrafı yer almayan adayların mağduriyet yaşamaması için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde hizmet verecek.

Adaylar, sınava girecekleri yerin bilgilerini içeren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Hafta sonu yapılacak sınavlarda 9 bin 90 görevli hizmet verecek.

SINAVLARDA 9 BİN 90 KİŞİ GÖREV YAPACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu gerçekleştirilecek üç sınavın adayların eğitim ve meslek hayatları açısından önem taşıdığını belirtti. Ersoy, güvenli ve adil sınav ortamı oluşturmanın öncelikleri olduğunu ifade etti.

Sınavlarda emniyet görevlileri dahil toplam 9 bin 90 kişi görev alacak. Başvuru yapan 167 engelli aday için özel sınav koşulları oluşturulurken, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu uygulamadan 320 aday yararlandı.

Ersoy, sınavlara katılacak adaylara başarı, görevli personele ise kolaylık diledi.