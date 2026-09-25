Toplam 26 bin 287 adayın katılacağı sınavlarda 3 bin 398 kişi görev yapacak. ÖSYM, sınavlara katılacak 81 engelli aday için gerekli düzenlemelerin yapıldığını açıklarken, şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazilerin de sınav ücretinden muaf tutulduğunu bildirdi.

ÖSYM, hafta sonu e-YDS, HMGS/2 ve İYÖS olmak üzere 3 sınav düzenleyecek. (Foto: Takvim foto arşivi)

CUMARTESİ GÜNÜ E-YDS HEYECANI YAŞANACAK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/10 İngilizce sınavı cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav, toplam 48 salonda yapılacak.

Saat 13.45'te başlayacak sınava adayların saat 13.30'dan sonra girişine izin verilmeyecek. 80 soruluk sınav için adaylara 180 dakika cevaplama süresi tanınacak.

Ek süre hakkı bulunan engelli adaylar ise kendilerine verilen 30 dakikaya kadar ilave süreyi kullanabilecek. e-YDS 2026/10 İngilizce'nin sonuçları, sınavın yapıldığı gün açıklanacak.

Sınavlara toplam 26 bin 287 aday katılacak. (Foto: Yapay zeka)

PAZAR GÜNÜ İKİ FARKLI SINAV YAPILACAK

Pazar günü ise 2026-HMGS/2 ile 2026-İYÖS düzenlenecek. 2026-HMGS/2, 17 ilde bulunan 18 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için 43 bina ve 677 salon kullanılacak.

2026-İYÖS ise 8 ildeki 9 sınav merkezinde uygulanacak. Bu sınavda 11 bina ve 79 salon adaylara hizmet verecek.

Her iki sınav da çoktan seçmeli test formatında gerçekleştirilecek ve adaylara 120 soru yöneltilecek. ÖSYM'nin açıklamasına göre sınavlarda ortak sorular bulunabilecek.

BAŞARILI SAYILMAK İÇİN 70 PUAN GEREKİYOR

HMGS ve İYÖS, saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri saat 10.00'da sona erecek.

Sınavlarda adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylara ise 30 dakikaya kadar ilave süre tanınacak.

Her iki sınavda da 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecek. 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

e-YDS 2026/10 İngilizce, cumartesi günü gerçekleştirilecek. (Foto: Takvim foto arşivi)

HMGS'YE KİMLER KATILABİLECEK?

2026-HMGS/2'ye hukuk fakültesi mezunları katılabilecek. Bunun yanı sıra yabancı ülkelerdeki hukuk fakültelerinden mezun olup Türkiye'deki hukuk fakültelerinin programlarına göre eksik derslerini tamamlayarak sınava giren ve başarılı olarak denklik belgesi alan adaylar da sınava başvurabilecek.

2026-İYÖS'a ise hukuk bilgisine programlarında yeterli düzeyde yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim gören adaylar katılabilecek. Denkliği kabul edilen yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da sınava başvurabilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNLERİNDE AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık tutulacak.

Adaylar, sınava girecekleri merkezi ve salonu gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilecek.

e-YDS sonuçları sınav günü, HMGS ve İYÖS sonuçları ise 22 Ekim'de açıklanacak. (Foto: Takvim foto arşivi)

26 BİN 287 ADAY SINAVLARA GİRECEK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin değerlendirmesinde toplam aday sayısını açıkladı.

Buna göre cumartesi günü yapılacak e-YDS'ye 5 bin 321 aday katılacak. Pazar günü düzenlenecek 2026-HMGS/2'ye 19 bin 276, 2026-İYÖS'a ise 1690 aday başvurdu. Böylece üç sınavda toplam aday sayısı 26 bin 287 oldu.

Sınavların güvenli ve düzenli şekilde gerçekleştirilmesi için emniyet görevlileri de dahil olmak üzere 3 bin 398 kişi görev yapacak. ÖSYM, sınava girecek 81 engelli aday için de ihtiyaçlarına uygun sınav ortamlarının hazırlandığını bildirdi.

Sınavlarda 3 bin 398 görevli görev yapacak. (Foto: Takvim foto arşivi)

GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI SINAV ÜCRETİNDEN MUAF

Ersoy'un verdiği bilgilere göre gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu uygulamadan toplam 140 aday yararlandı.

Ayrıca ceza infaz kurumlarında sınav koşullarına uygun hale getirilen 4 bina, 2026-HMGS/2 kapsamında kullanılacak.

Ersoy, sınavlara katılacak adaylara başarılar dileyerek, sınav görevlilerine de kolaylık temennisinde bulundu. "Ayrıca ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 4 bina, HMGS için kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."