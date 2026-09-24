KPSS ön lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2026 KPSS sınavı ne zaman?
2026-KPSS Ön Lisans sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yeri bilgilerini ÖSYM AİS'ten öğrenebilecek. İşte kritik saat uyarısı ve diğer detaylar.
ÖSYM, 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı için adayların sınava gireceği bina ve salonlara ilişkin atama işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adayların merakla beklediği sınava giriş belgeleri de erişime açıldı.
SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne 24 Eylül 2026 saat 10.30'dan itibaren erişebilecek.
Adaylar belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2026-KPSS Ön Lisans Sınavı, 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
Sınava katılacak adayların, sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için sınava giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.
SAAT 10.00'DAN SONRA ADAY ALINMAYACAK
ÖSYM'nin duyurusundaki en önemli uyarılardan biri ise sınav binasına giriş saatiyle ilgili oldu.
Adaylar, 4 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Bu nedenle adayların sınav günü ulaşım ve bina giriş süresini dikkate alarak sınav merkezinde zamanında bulunmaları önem taşıyor.
KPSS ÖN LİSANS İÇİN KRİTİK BİLGİLER
- Sınav: 2026-KPSS Ön Lisans
- Sınav tarihi: 4 Ekim 2026
- Sınava giriş belgesi: 24 Eylül 2026 saat 10.30'dan itibaren erişilebilir
- Belgeye erişim: ÖSYM AİS
- Giriş bilgileri: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi
- Son giriş saati: 4 Ekim 2026 saat 10.00
- 10.00'dan sonra: Sınav binasına aday alınmayacak