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SAAT 10.00'DAN SONRA ADAY ALINMAYACAK

ÖSYM'nin duyurusundaki en önemli uyarılardan biri ise sınav binasına giriş saatiyle ilgili oldu.

Adaylar, 4 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Bu nedenle adayların sınav günü ulaşım ve bina giriş süresini dikkate alarak sınav merkezinde zamanında bulunmaları önem taşıyor.