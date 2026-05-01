ÖSYM, 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak YDUS ve e-YDS sınavlarına katılacak adayların sınav giriş belgelerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açtı.
YDUS sınavı 2 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da 11 bina ve 172 salonda saat 10.15'te başlayacak, sonuçlar 4 Haziran'da açıklanacak.
e-YDS İngilizce sınavı 2 Mayıs'ta, İspanyolca ve İtalyanca sınavları 3 Mayıs'ta Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde yapılacak.
e-YDS sınavlarında adaylara 80 soru sorulacak, 180 dakika süre verilecek ve sonuçlar sınav günü açıklanacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YDUS'a 5 bin 55, e-YDS sınavlarına toplam 6 bin 802 adayın başvurduğunu ve sınavlarda 1224 kişinin görev yapacağını bildirdi.
YDUS ANKARA'DA YAPILACAK
2026-YDUS, Ankara'da saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra giriş yapmasına izin verilmeyecek. Sınav için 11 bina ve 172 salon kullanılacak.
Uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların mesleki bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçlayan sınavda, çoktan seçmeli test uygulanan alanlarda 60 soru yöneltilecek ve adaylara 80 dakika süre verilecek. Açık uçlu soruların yer aldığı yazılı bölümlerde ise cevaplama süresi 60 dakika olacak.
Ek süre hakkı bulunan adaylar için sınava 30 dakika ilave süre tanınacak. YDUS sonuçlarının 4 Haziran'da açıklanması planlanıyor.
E-YDS DÖRT İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Elektronik Yabancı Dil Sınavları; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde yapılacak.
İngilizce oturumu 47 salonda düzenlenecek. İspanyolca ve İtalyanca oturumları ise toplam 19 salonda gerçekleştirilecek.
e-YDS İngilizce sınavı 2 Mayıs Cumartesi günü, İspanyolca ve İtalyanca sınavları ise 3 Mayıs Pazar günü saat 13.45'te başlayacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav merkezlerine alınmayacak.
SINAV SONUÇLARI AYNI GÜN AÇIKLANACAK
Elektronik sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavlar saat 16.45'te sona erecek. Ek süre hakkı bulunan adaylar ise 30 dakika ilave süreden yararlanabilecek.
e-YDS sonuçları, sınavların gerçekleştirildiği gün adayların erişimine açılacak.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
Kimlik kartını kaybeden veya kimlik bilgilerinde eksiklik bulunan adayların mağduriyet yaşamaması için sınav günlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet vermeye devam edecek.
"1224 KİŞİ GÖREV YAPACAK"
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu düzenlenecek sınavlara ilişkin yaptığı açıklamada, YDUS'a 5 bin 55, e-YDS İngilizce oturumuna 5 bin 339, İspanyolca ve İtalyanca oturumlarına ise toplam 1463 adayın başvurduğunu belirtti.
Ersoy, sınav organizasyonlarında emniyet görevlileri dahil toplam 1224 kişinin görev yapacağını ifade etti.
Ayrıca açıklamada, engelli adaylar için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ve gaziler ile şehit yakınlarından 100 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğu bilgisi paylaşıldı.