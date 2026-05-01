ÖSYM, 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak YDUS ve e-YDS sınavlarına katılacak adayların sınav giriş belgelerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açtı.

YDUS sınavı 2 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da 11 bina ve 172 salonda saat 10.15'te başlayacak, sonuçlar 4 Haziran'da açıklanacak.

e-YDS İngilizce sınavı 2 Mayıs'ta, İspanyolca ve İtalyanca sınavları 3 Mayıs'ta Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde yapılacak.

e-YDS sınavlarında adaylara 80 soru sorulacak, 180 dakika süre verilecek ve sonuçlar sınav günü açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YDUS'a 5 bin 55, e-YDS sınavlarına toplam 6 bin 802 adayın başvurduğunu ve sınavlarda 1224 kişinin görev yapacağını bildirdi.