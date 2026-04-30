ÖSYM, 2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini ilan etti. Temmuz ayında başlayacak olan başvuru süreci Kasım ayındaki DHBT oturumuyla sona erecek. İşte sınav tarihleri, başvuru dönemleri ve sonuç açıklama günleri...
Lisans mezunları için süreç Temmuz ayındaki başvurularla start alıyor.
Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026
Geç Başvuru Günleri: 22 – 23 Temmuz 2026
Sınav Tarihleri:
Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026
Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026
Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026
İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı bu oturum Ekim ayının başında yapılacak.
Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Geç Başvuru Günleri: 19 – 20 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuç Açıklama: 30 Ekim 2026
Lise mezunu adayların en yoğun katılım gösterdiği ortaöğretim düzeyi sınavı Ekim sonunda gerçekleşecek.
Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Geç Başvuru Günleri: 15 – 16 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuç Açıklama: 19 Kasım 2026
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların girmesi gereken DHBT oturumu yılın son KPSS sınavı olacak.
Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026
Geç Başvuru Günü: 5 Ekim 2026
Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026
Sonuç Açıklama: 25 Kasım 2026
ADAYLAR İÇİN KRİTİK NOTLAR
Geç başvuru fırsatı: Normal başvuru süresini kaçıran adaylar, belirlenen "Geç Başvuru" günlerinde başvurularını yapabilirler.
Başvuru kanalı: Tüm işlemler ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS),"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir sınavdır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
KPSS BAŞVURULARI AÇILDIĞI TAKDİRDE BU EKRANDAN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ
Yönetmelik'te, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar,başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
Haberde kullanılan fotoğraflar AA ve İHA'dan servis edilmiştir.
