(ÖSYM)

DUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Adaylar 7 Ocak 2026 saat 11.15'ten itibaren sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntüleyebilecek. Ek yerleştirmeye ilişkin sayısal bilgiler ise ÖSYM tarafından yayımlanan Ek dosyada yer aldı.