ÖSYM DUS sonuç ekranı: DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2025-DUS 2. Dönem ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 24-29 Aralık’ta alınan tercihler sonrası yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçlara bugünden itibaren ÖSYM’nin sonuç ekranından ulaşabilecek.
ÖSYM'den DUS adaylarını ilgilendiren kritik açıklama geldi. 2025-DUS 2. Dönem ek yerleştirme süreci tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı.
2025-DUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçlarını erişime açtı.
24–29 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan tercihler sonrası yapılan ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
DUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Adaylar 7 Ocak 2026 saat 11.15'ten itibaren sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntüleyebilecek. Ek yerleştirmeye ilişkin sayısal bilgiler ise ÖSYM tarafından yayımlanan Ek dosyada yer aldı.
DUS sınavı ne zaman 2026?
|Dönem
|Başvuru Tarihleri
|Sınav Tarihi
|Sonuç Açıklanma Tarihi
|DUS 2026 / 1. Dönem
|10 – 17 Mart 2026
|26 Nisan 2026
|22 Mayıs 2026
|DUS 2026 / 2. Dönem
|16 – 24 Eylül 2026
|1 Kasım 2026
|26 Kasım 2026