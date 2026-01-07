PODCAST CANLI YAYIN

KPSS-2025/2 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM merkezi atama sonuçları sorgulama ekranı

KPSS-2025/2 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik yerleştirme süreci tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda yerleştirme işlemleri sonuçlandırıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KPSS-2025/2 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM merkezi atama sonuçları sorgulama ekranı

Adaylar, KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren erişebiliyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak görüntülenebiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Sayısal Veriler Ek'te Paylaşıldı

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler, ÖSYM tarafından yayımlanan ek dokümanda kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu verilerde kontenjanlar, yerleşen aday sayıları ve diğer istatistiki detaylar yer alıyor.

(Takvim Foto Arşiv)

ÖSYM'den Kamuoyuna Duyuru

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2025/2 yerleştirme sürecinin tamamlandığını belirterek adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız

KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler