KPSS-2025/2 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM merkezi atama sonuçları sorgulama ekranı
KPSS-2025/2 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik yerleştirme süreci tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda yerleştirme işlemleri sonuçlandırıldı.
Adaylar, KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren erişebiliyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak görüntülenebiliyor.
Sayısal Veriler Ek'te Paylaşıldı
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler, ÖSYM tarafından yayımlanan ek dokümanda kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu verilerde kontenjanlar, yerleşen aday sayıları ve diğer istatistiki detaylar yer alıyor.
ÖSYM'den Kamuoyuna Duyuru
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2025/2 yerleştirme sürecinin tamamlandığını belirterek adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.
KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız
KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler