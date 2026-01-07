KPSS-2025/2 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM merkezi atama sonuçları sorgulama ekranı

Adaylar, KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren erişebiliyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak görüntülenebiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Sayısal Veriler Ek'te Paylaşıldı

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler, ÖSYM tarafından yayımlanan ek dokümanda kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu verilerde kontenjanlar, yerleşen aday sayıları ve diğer istatistiki detaylar yer alıyor.