ÖSYM - Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS 2022 başvuruları ne zaman sona erecek? DGS başvuru 2022 ne kadar?

Gündemde yoğun bir şekilde DGS 2022 başvuruları ne zaman sona erecek sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her sene bu sınavı düzenliyor ve önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyenler bu sınava katılıyor. Başvurular 13 Mayıs tarihinde başladı ve henüz işlemlerini tamamlamamış olanlar son başvuru tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru 2022 ne kadar?