ÖSYM - Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS 2022 başvuruları ne zaman sona erecek? DGS başvuru 2022 ne kadar?

Gündemde yoğun bir şekilde DGS 2022 başvuruları ne zaman sona erecek sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her sene bu sınavı düzenliyor ve önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyenler bu sınava katılıyor. Başvurular 13 Mayıs tarihinde başladı ve henüz işlemlerini tamamlamamış olanlar son başvuru tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru 2022 ne kadar?
DGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 3 Temmuz'da düzenlenecek. Başvurular da 13 Mayıs – 23 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
2022-DGS'de soru sayısı 100 olacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
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