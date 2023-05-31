Milli Eğitim Bakanlığı ve Baykar'dan mesleki eğitimde iş birliği

Bakan Özer, mesleki eğitimde üretim kapasitesi arttıktan sonra aynı anda mesleki eğitimde AR-GE döneminin başladığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Külliye'de 55 tane AR-GE merkezinin açılışını yaptık. Mesleki eğitimde AR-GE konuşulmaya başlandı. Bu bir tarihtir. Yani bir zamanlar 'ne olacak meslek liselerinin halinden' artık inovatif çalışmaların yapıldığı bir mesleki eğitimle evirilmeye başladık." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanlığının 2000'li yılların başında yılda tescilini aldığı ürün sayısının 2,9 olduğunu açıklayan Özer, bunların patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilli olduğuna değindi.

Özer, 2022 yılını ise 8 bin 300 fikri mülkiyet tesciliyle kapattıklarını belirterek, "Ve bunun 184 tanesi ticarileşti. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapmaya başladı. Sadece ürünü ihracat etmiyor. Meslek liseleri o ürünü üreten makineyle üretebilir duruma geldi. Yani siz üreten ülke yolunda bir büyüme iddiasıyla yola çıkıyorsanız eğitim sisteminde onun karşılığı olan gelişmeyi dinamik bir şekilde üretemezseniz bu üretimi sürdürülebilir kılmanız mümkün değil." dedi.