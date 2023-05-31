Milli Eğitim Bakanlığı ve Baykar'dan mesleki eğitimde iş birliği

MEB ile Baykar Makine Sanayi Ticaret AŞ arasında Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni" yapıldı.
"İLK ADIMI ASELSAN İLE ATMIŞTIK"
Baykar Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan Özer, yanlış eğitim politikaları ve kasıtlı eğitim manipülasyonlarının eğitim sistemlerinde uzun süren travmaların yaşanmasına yol açtığını söyledi.
Katsayı uygulamasının 1999 yılında yürürlüğe girdiğini aktaran Özer, 2012 yılında büyük mücadelelerle bunun ortadan kaldırıldığını belirtti.
Bakan Özer, katsayı uygulamasının amacının meslek lisesi mezunlarının yükseköğrenime erişimini engellemek olduğunu, bunun gizli bir amaç ve örtük niyeti barındırdığını kaydetti.
Örtük niyetin akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaşması olduğuna dikkati çeken Özer, dolayısıyla mesleki eğitimin çok dezavantajlı bir hale geldiğini anlattı.
Özer, 2012 yılında katsayı uygulamasının kaldırılmasının ardından tüm Milli Eğitim Bakanlarının mesleki eğitimi güçlendirmek için çok ciddi gayretler ve emekler harcadığını belirtti.
Son 20 yılda eğitimde yapılan çalışmaları dile getiren Özer, özel sektör temsilcilerinden mesleki eğitimi birlikte dizayn etmeyi istediklerini vurguladı.
Bakan Özer, atılan adımlarla meslek liselerini, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin bir eğitim destinasyonu olmaktan çıktığını söyledi.
Buraların gençlerin yerleşmek için birbiriyle rekabet ettiği bir lise türüne dönüştüğünün altını çizen Özer, "İlk adımı savunma sanayi alanında ASELSAN ile attık. Yani düşünün savunma sanayi alanında bu kadar güçlenen, artık yerli imalata önem veren, Türkiye'nin bu alanda eğitim veren tek bir okulu yoktu. Aselsan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ilk yüzde birlik başarı diliminden öğrenci almaya başladı." diye konuştu.
"EMEKLE HAKKANİYETLİ İLİŞKİ KURMAYA BAŞLADI"
Özer, aynı zamanda mesleki eğitimde üretim kapasitesini arttırmaya çalıştıklarını ifade etti.
Özer, döner sermaye kapsamındaki üretimde 3 amaçlarının olduğunu aktardı.
Özer, şöyle devam etti:
"Birincisi, yaparak öğrenme. Yaparak öğrenmeyi eğitimin göbeğine, odağına oturtabilmek. İkincisi, iş gücü piyasasıyla mesleki eğitimin üretimini öyle bir senkronize yapmak ki bu yaptıktan sonra istihdam edilebilirliklerini arttırabilmek. Üçüncüsü de biliyorsunuz, döner sermaye kapsamında üretime katkı payı olarak öğrenciler asgari ücret kadar, öğretmenlerimiz ise iki asgari ücret kadar ücret alabiliyorlar. İşte bu hamlelerle 2018-2019 yıllarında 200 milyon (lira) olan üretim kapasitesini, Türkiye'deki tüm meslek liselerinde, 2022 yılında 2 milyara yükselttik. Bu seneki hedefimiz 3,5 milyar. 100 milyon lira sadece öğrencilere dağıttık. Yaklaşık 200 milyon lira da meslek lisesindeki öğretmenlerimize dağıttık. Yani öğrenci okurken emekle hakkaniyetli ilişki kurmaya başladı."