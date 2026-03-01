MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi

TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini Millî Savunma Bakanlığı'nın personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Belirlenen süre içinde internet üzerinden tercih yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek.
HARP OKULLARI TERCİH SEÇENEKLERİ
Kara Harp Okulu (Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel)
Deniz Harp Okulu
Hava Harp Okulu
Hava İstihkâm (Kara Harp Okulu bünyesinde eğitim)
Hava Piyade (Kara Harp Okulu bünyesinde eğitim)
Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulu bünyesinde eğitim)
Astsubay Meslek Yüksekokulları
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay MYO bünyesinde)
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu tercih edecek adaylar ayrıca müzik yetenek sınavına katılacak. Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liselerinin müzik alanlarından mezun olan adaylar, puanları hesaplanmış olmak kaydıyla kontenjan dahilinde öncelikli olarak çağrılacak.