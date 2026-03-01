MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI KRİTERİ

İkinci seçim aşamalarına çağrılar, ilgili puan türlerine ve okul kontenjanlarına göre yapılacak. Her puan türünde çağrılacak aday sayısı farklı olabilecek. Taban puan ve çağrı tarihleri personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Adaylara posta yoluyla ayrıca bildirim yapılmayacak.

Tercih yapmayan adaylar Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirilecek ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA YÜZDE 10 PUAN İLAVESİ

Şehit veya gazi çocuğu olan adaylar ile gazi statüsündeki adayların MSÜ puanına yüzde 10 ilave yapılacak. Bu artış sonrası belirlenen çağrı taban puanını sağlayan adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilecek.

Bu kapsamdan yararlanacak adayların başvuru ve tercih sürecinde ilgili belgeleri sisteme yüklemeleri ve seçim aşamalarında ibraz etmeleri zorunlu olacak.