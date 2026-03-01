CANLI YAYIN

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi

1 Mart Pazar günü uygulanan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının ardından adayların gözü sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026-MSÜ sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. Puan hesaplama sistemi, test ağırlıkları, tercih süreci, ikinci seçim aşamalarına çağrı kriterleri ve şehit-gazi yakınlarına uygulanacak ek puan düzenlemesiyle ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Peki puan hesaplama nasıl yapılacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi:
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi - 1

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim alarak subay ve astsubay olma hedefi kuran adaylar için kritik gün geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Mart 2026 Pazar günü uygulanan 2026-MSÜ sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi - 2

MSÜ SONUÇLARI 26 MART'TA AÇIKLANACAK

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre MSÜ sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar adaylara ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi - 3

PUANLAMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Sınavda adaylar cevaplarını optik okuyucuya uygun cevap kağıtlarına işaretledi. Değerlendirme, ÖSYM'de optik okuyucularla yapılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

Her alt test ayrı ayrı değerlendirilecek. Önce adayların doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanacak. Ardından tüm adayların ham puanları kullanılarak testin ortalaması ve standart sapması belirlenecek. Bu verilerle ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar oluşturulacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi - 4

Standart puanlar, test ağırlıklarıyla çarpılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Ağırlıklı puan hesaplanabilmesi için adayın Temel Matematik veya Türkçe testlerinden en az birinden 0,5 ve üzeri ham puan alması gerekiyor. Bu şartı sağlamayan adaylar için ağırlıklı puan hesaplanmayacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi - 5

Ağırlıklı puanlar 100 ile 500 arasında dönüştürülerek şu puan türleri oluşturulacak:

MSÜ-Sayısal (SA)

MSÜ-Eşit Ağırlık (EA)

MSÜ-Sözel (SÖ)

MSÜ-Genel (GN)

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi - 6

TESTLERİN PUAN TÜRLERİNE ETKİSİ

Puan türlerine göre testlerin ağırlıkları şöyle:

MSÜ-Sayısal:
Türkçe %25 – Temel Matematik %35 – Fen Bilimleri %30 – Sosyal Bilimler %10

MSÜ-Eşit Ağırlık:
Türkçe %35 – Temel Matematik %35 – Fen Bilimleri %10 – Sosyal Bilimler %20

MSÜ-Sözel:
Türkçe %35 – Temel Matematik %20 – Fen Bilimleri %10 – Sosyal Bilimler %35

MSÜ-Genel:
Türkçe %33 – Temel Matematik %33 – Fen Bilimleri %17 – Sosyal Bilimler %17

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi - 7

Sınav sonrasında iptal edilen sorular olması halinde, geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanarak değerlendirme yapılacak. Cevabı değiştirilen sorular için güncellenen cevap anahtarı esas alınacak. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına konulacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi - 8

SOSYAL BİLİMLER TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ DÜZENLEMESİ

Sosyal Bilimler testinde toplam 25 soru bulunuyor ve tüm adaylar ilk 15 sorudan sorumlu tutuluyor.

Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alan adaylar, testin ilk 20 sorusunu cevaplayacak; son 5 felsefe sorusunu işaretlemeyecek. Bu alanlarda yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacak.

Zorunlu Din Kültürü dersi almayan adaylar ise ilk 15 sorunun ardından 21-25. sorular arasındaki ilave felsefe sorularını yanıtlayacak. Bu adaylar 16-20. sorular arasındaki Din Kültürü sorularını cevaplandırmayacak ve bu bölümler değerlendirme dışı bırakılacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi - 9

TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini Millî Savunma Bakanlığı'nın personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Belirlenen süre içinde internet üzerinden tercih yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek.

HARP OKULLARI TERCİH SEÇENEKLERİ

Kara Harp Okulu (Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel)

Deniz Harp Okulu

Hava Harp Okulu

Hava İstihkâm (Kara Harp Okulu bünyesinde eğitim)

Hava Piyade (Kara Harp Okulu bünyesinde eğitim)

Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulu bünyesinde eğitim)

Astsubay Meslek Yüksekokulları

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu

Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay MYO bünyesinde)

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu tercih edecek adaylar ayrıca müzik yetenek sınavına katılacak. Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liselerinin müzik alanlarından mezun olan adaylar, puanları hesaplanmış olmak kaydıyla kontenjan dahilinde öncelikli olarak çağrılacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi - 10

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI KRİTERİ

İkinci seçim aşamalarına çağrılar, ilgili puan türlerine ve okul kontenjanlarına göre yapılacak. Her puan türünde çağrılacak aday sayısı farklı olabilecek. Taban puan ve çağrı tarihleri personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Adaylara posta yoluyla ayrıca bildirim yapılmayacak.

Tercih yapmayan adaylar Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirilecek ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA YÜZDE 10 PUAN İLAVESİ

Şehit veya gazi çocuğu olan adaylar ile gazi statüsündeki adayların MSÜ puanına yüzde 10 ilave yapılacak. Bu artış sonrası belirlenen çağrı taban puanını sağlayan adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilecek.

Bu kapsamdan yararlanacak adayların başvuru ve tercih sürecinde ilgili belgeleri sisteme yüklemeleri ve seçim aşamalarında ibraz etmeleri zorunlu olacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ puan hesaplama sistemi - 11

DİĞER ÜNİVERSİTE KAYITLARINA ENGEL YOK

Harp Okulları veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarında elenmek ya da sürecin herhangi bir aşamasında ayrılmak, adayların diğer yükseköğretim programlarına kayıt yaptırmasına engel teşkil etmiyor.

26 Mart'ta açıklanacak sonuçlarla birlikte adaylar için tercih ve ikinci seçim aşamaları süreci başlayacak. Sürecin sorunsuz ilerlemesi için hem ÖSYM hem de Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruların yakından takip edilmesi gerekiyor.