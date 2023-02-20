Okullar online uzaktan eğitim mi olacak deprem? Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB son dakika! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Deprem felaketi nedeniyle 81 ilde okullar kapatılmıştı. Mahmut Özer yaptığı açıklamada il il okulların ne zaman açılacağını duyurdu. Peki Okullar ne zaman açılacak? Okullar online uzaktan eğitim mi olacak deprem? İşte MEB'den son dakika açıklamalar: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yarın okullar tatil mi sorusu yeni haftanın yaklaşmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları sonrası okulların açılacağı tarih belli oldu.
71 ilde eğitim öğretime 20 Şubat Pazartesi günü başlanacak.
Deprem bölgesi ilan edilen illerde ise 1 Mart'ta kadar okullar kapalı kalacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız" dedi.