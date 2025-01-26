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Okullar ne zaman açılıyor 2025? 2. dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil hangi gün sona eriyor?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. Yoğun bir eğitim sürecinin ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri,15 tatilin keyfini çıkarıyor. Karnelerini alarak tatil yapan öğrenciler şimdi okulların ne zaman açılacağına dair araştırmalarını hızlandırmış durumda.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 12:31 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 12:31
Okullar ne zaman açılıyor 2025? 2. dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil hangi gün sona eriyor?

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    Yoğun bir dönemin ardından dinlenme fırsatı bulan öğrenciler tatilin tadını çıkarırken bir yandan da okulların ne zaman açılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Veliler de ikinci dönemin başlangıcı için tarihleri öğrenmek istiyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    15 Tatil Sona Eriyor: 2 Şubat 2025'te Okullar Açılacak

    2024-2025 eğitim öğretim yılının 15 tatili, 17 Ocak 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başladı. Öğrenciler yaklaşık 2 hafta sürecek bu tatilde dinlenme fırsatı bulacaklar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler yeni dönemin ilk ders zilini heyecanla bekliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

    İkinci ara tatil ise 31 Mart 2025 tarihinde başlayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Öğrenciler 4 Nisan 2025'te sona erecek bu tatil ile bir kez daha dinlenme fırsatı bulacaklar. Eğitim yılı, 20 Haziran 2025'te sona ererek yaz tatili başlayacak.

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