Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar online uzaktan eğitim mi olacak deprem? MEB son dakika! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Bakan Özer, deprem bölgesinden gelen depremzede öğretmenlerin nakil ve görevlendirmeleriyle ilgili tüm süreçleri nihayetlendirdiklerini ve hafta sonu açıklayacaklarını bildirdi.

Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkent Öğretmenevine yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.

Öğretmenevinde 60'ı çocuk 270 depremzedeyle bir araya gelen Bakan Özer, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu vatandaşların taleplerini dinledi.

Depremin ardından en büyük sıkıntının Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraşta olduğunu belirten Özer, "Diğer tarafları normalleştireceğiz. Hatayda da tamamen kapatmadan ziyade, sağlam olan yerlerde eğitim öğretime başlamaya yönelik çalışacağız." dedi.

Özer, afetzedelerin öğretmenevinde misafirleri olduğunu ve istedikleri kadar kalabileceklerini aktardı.