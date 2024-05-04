Okullar kapanmadan 1 hafta önce uygulanacak! MEB’den mini tatil takvimi; 7 gün ders yok! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıf ve öğretmenler...

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim alanında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Tekin, Türkiye genelinde eğitim alan meslek liselilerin istihdamını kolaylaştırmak için yeni okul programlarının hayata geçirildiğini ve bu doğrultuda illerde gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ediyor.

Diğer Tatil ve Eğitim Dönemi Süresi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi resmi tatiller de öğrencilere ek tatil imkanı sağlıyor. Öğrenciler için eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Yeni Müfredat ve Eğitim Yaklaşımı Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat ile öğrenci gelişimini desteklemek ve bütüncül bir eğitim anlayışını benimsemek üzerine odaklanıyor. Bütüncül Anlayış: Öğrencilerin bütüncül gelişimini desteklemek, bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki alanlardaki gelişimlerini bir arada ele almak.



Beceri Odaklı Yaklaşım: Öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda sorgulama, analiz, değerlendirme gibi üst düzey düşünme yeteneklerini kazandırmak.

Değerler Eğitimi: Sosyal, duygusal öğrenme becerileri, milli ve manevi değerlerin yanı sıra okuryazarlık becerilerine de önem vermek. Yeni müfredat, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyerek, geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır. Uzmanlar, bu değişikliklerin eğitim sistemine pozitif etkileri olacağını belirtmektedir.