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Okullar kapanmadan 1 hafta önce uygulanacak! MEB'den mini tatil takvimi; 7 gün ders yok! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıf ve öğretmenler...

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlerin yüzünü güldürecek bir kararla, eğitim-öğretim yılında ek tatil fırsatları sundu. Bu sevindirici gelişme, öğrenci ve öğretmenler arasında heyecanla karşılandı. Bakanlık, bahar döneminde öğrencilere ve öğretmenlere verilecek ek tatil günlerini belirledi ve yaz tatilinin başlangıç tarihini de açıkladı.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 11:59 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 12:00
Okullar kapanmadan 1 hafta önce uygulanacak! MEB’den mini tatil takvimi; 7 gün ders yok! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıf ve öğretmenler...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim alanında önemli bir dönüşümü müjdeleyerek ilkokuldan liseye kadar tüm eğitim kademelerinde bir hafta süreyle derslerin işlenmeyeceğini duyurdu. Bu karar, eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yaparak öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının yeni düzenlemelere uyum sağlamasına olanak tanıyacak.

2. DÖNEMİN SON HAFTASI UYGULANACAK: O HAFTA DERS YOK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde önemli bir değişiklik yaparak öğrencilerin gelişimine daha fazla odaklanmayı hedefliyor. İkinci dönemin son haftasını "Etkinlikler Haftası" ilan eden Bakan Tekin, bu dönemde öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenleyerek dolu dolu bir hafta yaşatmayı planlıyor.

Bakan Tekin, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de çocukların gelişimine katkı sağlamak adına benzer etkinlikler düzenleneceğini belirtiyor. Özellikle, öğrencilerin farklı deneyimler yaşayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla bu tür etkinliklere önem veriyor.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim alanında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Tekin, Türkiye genelinde eğitim alan meslek liselilerin istihdamını kolaylaştırmak için yeni okul programlarının hayata geçirildiğini ve bu doğrultuda illerde gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ediyor.

Diğer Tatil ve Eğitim Dönemi Süresi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi resmi tatiller de öğrencilere ek tatil imkanı sağlıyor. Öğrenciler için eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Yeni Müfredat ve Eğitim Yaklaşımı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat ile öğrenci gelişimini desteklemek ve bütüncül bir eğitim anlayışını benimsemek üzerine odaklanıyor.

Bütüncül Anlayış: Öğrencilerin bütüncül gelişimini desteklemek, bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki alanlardaki gelişimlerini bir arada ele almak.


Beceri Odaklı Yaklaşım: Öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda sorgulama, analiz, değerlendirme gibi üst düzey düşünme yeteneklerini kazandırmak.
Değerler Eğitimi: Sosyal, duygusal öğrenme becerileri, milli ve manevi değerlerin yanı sıra okuryazarlık becerilerine de önem vermek.

Yeni müfredat, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyerek, geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır. Uzmanlar, bu değişikliklerin eğitim sistemine pozitif etkileri olacağını belirtmektedir.

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