Okullar için gece yarısı kararı! Bu yıl olmayacak! Yarıyıl tatiline 3 hafta kala duyuruldu! Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

1. DÖNEM İKİNCİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Öte yandan bu yıl ilk kez uygulanan ortak sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde açıklanacak. Ortak sınav sonuçlarının 6 Ocak tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. MEB ORTAK SINAV CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MAZERET SINAVI DA YAPILACAK Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak. Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilecek. Mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak. Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.

Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek. Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak. Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları, okullarda muhafaza altına alınacak.

MEB ARA TATİL ANKETİ SONRASI ARA TATİL KALKIYOR MU? Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz'' ifadelerine yer verdi.