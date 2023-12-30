345 en deneme TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 345 Türkiye Geneli Deneme Cevap Anahtarı 2023! 30 Aralık Tıpkı Prova YKS sonuç ekranı!

Türkiye çapında geniş katılımla gerçekleşen 345 en deneme sınavının sonuçları, YKS'ye hazırlanan adaylar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu deneme sınavı, öğrencilere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeden önce kendi başarı düzeylerini tespit etme ve eksik oldukları alanları belirleme imkanı sağlıyor. İşte cvap anahtarı ve sonuçlara dair merak edilenler...

2024 YKS NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.



Buna göre; Üniversite sınavına girecek olan adaylar 8 Haziran'da 'Temel Yeterlilik Testi'ne, 9 Haziran'da ise 'Alan Yeterlilik Testi'ne girecek.