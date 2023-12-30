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345 en deneme TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 345 Türkiye Geneli Deneme Cevap Anahtarı 2023! 30 Aralık Tıpkı Prova YKS sonuç ekranı!

Türkiye genelinde birçok öğrenci tarafından ilgiyle takip edilen ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere önemli bir kaynak sağlayan denemeler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Aralık ayında düzenlenen 345 yayınları deneme sınavının sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye genelinde yapılan YKS denemeleri, öğrencilere gerçek sınav atmosferini yaşama ve kendi seviyelerini değerlendirme fırsatı sunuyor. Peki, 345 yayınları TYT - AYT deneme sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 14:13 Güncelleme 30 Aralık 2023, 14:13
345 en deneme TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 345 Türkiye Geneli Deneme Cevap Anahtarı 2023! 30 Aralık Tıpkı Prova YKS sonuç ekranı!

Türkiye çapında geniş katılımla gerçekleşen 345 en deneme sınavının sonuçları, YKS'ye hazırlanan adaylar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu deneme sınavı, öğrencilere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeden önce kendi başarı düzeylerini tespit etme ve eksik oldukları alanları belirleme imkanı sağlıyor. İşte cvap anahtarı ve sonuçlara dair merak edilenler...

345 TÜRKİYE GENELİ DENEME CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS formatıyla yapılan Tıpkı Prova sınavı sona erdi. Çözümler ve cevap anahtarı 30 Aralık saat 19.00'da yayınlanacak.

Sonuçlar da aynı saatte belli olacak.

2024 YKS NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

Buna göre; Üniversite sınavına girecek olan adaylar 8 Haziran'da 'Temel Yeterlilik Testi'ne, 9 Haziran'da ise 'Alan Yeterlilik Testi'ne girecek.

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, 2024 YKS başvuru tarihleri de belli oldu.

Buna göre; 2024 YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.



Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

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