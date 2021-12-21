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    • Eğitim
    • 21.12.2021 08:40
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    • 21.12.2021 08:41
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    Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini başvuru şartları ve takvimi 2022! Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

    Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? Öğretmenlerin yarıyıl mazeret atamaları şartları nelerdir? Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini başvurusu nasıl yapılır? soruları gündemde yer alıyor. Beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini takvimini açıkladı. Bununla birlikte Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruların başlayacağı tarih de belli oldu. İşte Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini başvuru şartları ve takvimi 2022

    takvim.com.tr
    Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini takvimi 2021

    Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini için başvuru tarihleri açıklandı. Yer değiştirme işlemleri bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmak isteyenler Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? Öğretmenlerin yarıyıl mazeret atamaları şartları nelerdir? Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtlarıı araştırıyor. İşte Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini takvimi 2022 ve diğer tüm detaylar...

    MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022 tarihlerinde alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci de 7-12 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Atamalar da 14 Ocak 2022'de yapılacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 21 Ocak 2022'den itibaren başlayacak.

    ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Başvurular, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerindeki başvuru formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

        ÖĞRETMEN EŞLERİ DE BAŞVURU YAPABİLİR

        Diğer yandan sağlık durumu veya can güvenliği mazeretiyle engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de başvuruda bulunabilecek. Sağlık durumu hariç olmak üzere, görev yerleri değiştirilenler üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacak.

        Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak.

        Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında 1 Ocak'tan itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporları geçerli kabul edilecek.
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        Haberler Eğitim Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini başvuru şartları ve takvimi 2022! Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?
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