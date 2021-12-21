Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini başvuru şartları ve takvimi 2022! Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

ÖĞRETMEN EŞLERİ DE BAŞVURU YAPABİLİR

Diğer yandan sağlık durumu veya can güvenliği mazeretiyle engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de başvuruda bulunabilecek. Sağlık durumu hariç olmak üzere, görev yerleri değiştirilenler üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacak.

Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında 1 Ocak'tan itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporları geçerli kabul edilecek.