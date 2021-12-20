AUZEF 2021 sınav sonuçları son dakika haberleri: AUZEF bitirme sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AUZEF 2021 bitirme sınavlarının ilki 18 Aralık'ta ikincisi ise 19 Aralık'ta! Öğrenciler bitirme sınavına ait sınav giriş belgelerine http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak ulaşabiliyor. Sınavlardan sonra gözler son dakika açıklamalara çevrildi. AUZEF sınav sonuçlarıyla ilgili İstanbul Üniversitesi'nden açıklama gelip gelmediği araştırılıyor. Peki AUZEF bitirme sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
AUZEF bitirme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl sonuçlar 1-2 hafta içerisinde açıklanmıştı. Dolayısıyla bu yıl da en geç 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Bu kapsamda son dakika bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AUZEF BİTİRME SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Adaylar AUZEF bitirme sınav sonuçlarına auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşabilecek. İşte telafi sınavları hakkında bilgiler...
AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.
AUZEF NEDİR?
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.
AUZEF bünyesinde 24 Lisans, 22 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 33'i Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.
AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.