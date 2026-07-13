MEB mazeret tayini başvuruları başladı: Öğretmenlerin il içi ve il dışı tayin takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını bugün itibarıyla başlattı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı tayin talebinde bulunacak öğretmenler, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında ön başvurularını elektronik sistem üzerinden gerçekleştirebilecek.
Mazeret tayini başvuruları iki aşamalı olarak yürütülecek. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, il içi ve il dışı yer değiştirme taleplerine göre belirlenen tarihlerde tercih başvurularını yapacak. İl içi atamalar 30 Temmuz'da, iller arası atamalar ise 11 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
BAŞVURULAR İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri iki aşamalı olarak uygulanacak.
İlk aşamada öğretmenler, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında mazeretlerini gösteren belgeleri sisteme yükleyerek ön başvurularını tamamlayacak. Ön başvuruların onaylanmasının ardından tercih süreci başlayacak.
İL İÇİ TERCİH VE ATAMA TAKVİMİ
Ön başvurusu kabul edilen ve il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler, 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih başvurularını yapabilecek.
Bu kapsamda gerçekleştirilecek il içi mazeret tayini atamaları ise 30 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.
İLLER ARASI MAZERET TAYİNİNDE TERCİH TARİHLERİ
İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler için tercih başvuru süreci 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İller arası mazeret tayini sonuçları ve atamalar ise 11 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
KİMLER MAZERET TAYİNİ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK?
Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenler; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı olarak mazeret tayini başvurusunda bulunabilecek.
Başvuru sürecinde öğretmenlerin, mazeretlerini gösteren belgeleri belirtilen tarihler arasında sisteme yükleyerek ön başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Ön başvurusu onaylanan adaylar ise ilan edilen takvim doğrultusunda il içi veya iller arası tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.