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    • Eğitim
    • 15.09.2022 10:12
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    • 15.09.2022 10:26
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    Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayacak

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Bugünden itibaren öğretmenler öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayacak.

    Öğretmenlere yüzde 50 indirim müjdesi

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmesiyle alakalı yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

    DÜZENLEME YAZISI GÖNDERİLDİ
    Milli Eğitim Bakanı Özer, şunları kaydetti:
    17 Haziran'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı tamamlandıktan sonra, tüm yaz boyu okul yöneticilerimizle hazırlık toplantıları yaptık. Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle sürekli birlikteyiz. Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz.

    Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek.

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    Haberler Eğitim Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayacak
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