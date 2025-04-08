ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ NİSAN 2025 | MEB öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman yatacak, ödemesi ne kadar oldu?

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Ek ders ücreti, öğretmenlerin normal çalışma saatleri dışında verdikleri dersler için aldıkları ek ödeme olarak tanımlanıyor. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, belirlenen haftalık ders saatlerinin üzerinde ders vermeleri durumunda bu ödemeyi alıyor. Peki MEB öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte konuya dair son durum!

(Kaynak: AA) MEB ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK? ◻ Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması sebebiyle resmi kurumlarda ek ders ücretlerinin hesaplanması işlemleri gecikti. Öğretmenlere yapılacak ek ders ödemeleriyle ilgili işlemlerin ise 10 Nisan'a kadar tamamlanması planlanıyor.